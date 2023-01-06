منظمة العفو الدولية تدعو رونالدو لتسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في السعودية

دعت منظمة العفو الدولية اللاعب الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لاستغلال شهرته العالمية من أجل تسليط الضوء على ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية. وقالت قالت دانا أحمد، باحثة معنية بالشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، بعد إعلان رونالدو قرار التوقيع على عقد للانضمام إلى نادي النصر السعودي لكرة القدم "على رونالدو استخدام منصته العامة الإعلامية الكبيرة للفت الانتباه إلى قضايا حقوق الإنسان في البلاد".

وتابعت الباحثة بقولها "يجب أن لا يسمح كريستيانو رونالدو لشهرته وشعبيته بالتحول إلى أداة لتلميع صورة السعودية عبر الرياضة. وعليه أن يستغل تواجده مع نادي النصر للحديث علنًا وصراحةً حول المسائل الكثيرة المتعلّقة بحقوق الإنسان في البلاد".

حقّق نادي النصر السعودي مفاجأة كروية بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في خطوة تأتي في إطار سلسلة تحركات تقوم بها السعودية للتقدم على خارطة الرياضة العالمية. وتضخ المملكة الخليجية الثرية ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية لتغيّر صورتها المحافظة في العالم. ويأتي هذا في إطار حملة غير مسبوقة لتحقيق انفتاح اجتماعي كبير.

كما تعكس صفقة انتقال الـ"دون"، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، رغبة سعودية في تعزيز مفهوم التسويق، رفع قيمة الدوري الفنية واستثمار الرياضة كـ "قوّة ناعمة" لتعزيز النفوذ.

وأضافت دانا أحمد أن توقيع النصر مع كريستيانو رونالدو يدخل في إطار استراتيجية الرياض في تلميع صورتها الدولية عبر الرياضة، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن تستغل السعودية هذه الصفقة الرياضية "الباهظة" في عمليات الترويج التي تعتمدها المملكة خلال الفترة الأخيرة وصرف الانتباه عن سجل البلاد المروّع في مجال حقوق الإنسان".

بحسب تقرير منظمة العفو الدولية، تُنفذ السعودية باستمرار عمليات إعدام بحق أشخاص لارتكابهم جرائم تشمل القتل والاغتصاب وتهريب المخدرات. وورد في التقرير أن المملكة نفذت في يوم واحد من العام الماضي، 81 حكم إعدام في حق أشخاص، حوكم العديد منهم بشكل غير عادل.

وتتهم منظمات حقوق الإنسان الدولية السلطات السعودية بقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، كما تصدر المحام السعودية أحكاما مشددة بالسجن على المدافعين عن حقوق الإنسان وناشطات حقوق المرأة ونشطاء سياسيين آخرين.

وصل النجم البرتغالي المتوج بخمسة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا السعودية الثلاثاء بعد مشاركة مخيبة في مونديال قطر وانفصال غير ودي على الإطلاق عن مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي قرر التخلي عنه بسبب الانتقادات العلنية التي وجهها له ولمدربه الهولندي إريك تن هاغ. وأشارت وسائل الإعلام إلى أن قيمة انتقال رونالدو إلى نادي النصر السعودي بلغت "أكثر من 200 مليون يورو".

وقال رونالدو للصحفيين في مؤتمر "مهمتي في أوروبا انتهت، تلقيت العديد من العروض من أوروبا، والعديد من البرازيل وأستراليا والولايات المتحدة وحتى في البرتغال، لكنني أعطيت كلمتي لهذا النادي ليس فقط لفرصة لعب كرة القدم ولكن (لأكون) جزءًا من هذا البلد الرائع. وبالنسبة لي كان ذلك تحديًا".

بعمر السابعة والثلاثين، بدأ البرتغالي كريستيانو رونالدو رحلة الأمتار الأخيرة من مسيرته الأسطورية بعد قراره الانضمام إلى النصر في صفقة خيالية تحمل في طياتها تحديات جديدة وإفادة مالية هائلة، فيما ستجعل النادي السعودي تحت الأضواء العالمية أكثر من أي وقت مضى.