فيديو: المسيحيون الأرثوذكس يحتفلون بميلاد السيد المسيح

احتفل المسيحيون الأرثوذكس في مدن مختلفة بعيد ميلاد السيد المسيح واجتمع المحتفلون في كنائس الأرمن الأرثوذكس كما أقيمت طقوس وتقاليد الاحتفال بهذا اليوم

في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة أقيم القداس في كنيسة المهد، وانضم بطريرك القدس للروم الأرثوذكس، ثيوفيلوس الثالث، إلى المحتفلين

اما في اليونان تنافس العشرات من السباحين لاستعادة صليب خشبي ألقاه كاهن في الماء، وهو تقليد قديم يعتقد أن من يلتقط الصليب سيتحرر من الأرواح الشريرة ويكون بصحة جيدة طوال العام.

وفي مدينة إسطنبول التركية أقيمت نفس الطقوس وأقيم القداس الصباحي في مقر بطريركية القسطنطينية المسكونية في كنيسة القديس جاورجيوس

واحتفل المسيحيون الأرمن الأرثوذكس في العراق، حيث أقيم قداس عيد الميلاد في دهوك في كردستان.

ويعيش في العراق حوالي 10 آلاف أرمني. الطوائف المسيحية في العراق عديدة أكبرها الكلدان الكاثوليك، إلى جانب السريان الكاثوليك والآشوريين والعديد من الكنائس الأرثوذكسية.

يعود وجودهم في بلاد ما بين النهرين هناك إلى زمن المسيح تقريبًا. كان عددهم يقدر بنحو 1.4 مليون. لكن أعدادهم انخفضت وسط الاضطرابات التي أعقبت عام 2003

بينما تحتفل الكنائس الغربية بالعيد في 25 ديسمبر/ كانون الأول تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية به في6 و7 يناير/ كانون الثاني