English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

تونس

وفاة خمسة مهاجرين وفقدان عشرة في غرق مركب قبالة السواحل التونسية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
مقبرة الغرباء في جرجيس جنوب تونس حيث دفن المهاجرين الذين يموتون قرب السواحل التونسية
مقبرة الغرباء في جرجيس جنوب تونس حيث دفن المهاجرين الذين يموتون قرب السواحل التونسية   -   حقوق النشر  Nariman El-Mofty/AP.

قال مسؤول قضائي يوم السبت إن خمسة مهاجرين أفارقة على الأقل لقوا حتفهم، في حين اعتبر عشرة آخرون في عداد المفقودين بعد غرق قارب قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا.

وأضاف لرويترز أن خفر السواحل أنقذ 20 مهاجرا كانوا على متن القارب المكتظ الذي غرق قبالة سواحل لواتة في صفاقس يوم الجمعة.

وأصبحت سواحل صفاقس منصة انطلاق رئيسية للأشخاص الفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على فرصة لحياة أفضل في أوروبا.

وفي الأشهر الأخيرة، غرق مئات الأشخاص قبالة السواحل التونسية، مع زيادة وتيرة محاولات العبور من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا.

وفي ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تونس، وصل العام الماضي أكثر من 18 ألف تونسي عبر قوارب إلى أوروبا بحسب المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

المصادر الإضافية • وكالات