شاهد: جندي هندي ينقذ مسافرا كاد القطار أن يسحبه تحت عجلاته قبل توقفه

أظهر شريط مصور لجهاز كاميرا مراقبة في إحدى محطاات القطارات شرقي الهند، إقدام جندي هندي على إنقاذ أحد الركاب، فحال دون أن يسحب القطار الرجل تحت عجلاته.

ووقع الحادث في اليوم الأول من العام الجديد، فمجرد وصول القطار إلى محطة القطار في ولاية بيهار، وقبل أن يتوقف بأمتار قليلة، هم أحد الركاب بالنزول، وفي تلك اللحظة فقد توازنه عند باب عربة القطار فوقع على الرصيف بينما ظل القطار يجره.

وكانت الخشية أن يسحبه تحت العجلات، حينها هب الجندي الذي كان يعمل ضمن فريق الطوارئ بسرعة إلى الراكب، وسحبه بقوة من أسفل باب عربة القطار الحديدي، وأنقذ حياته.