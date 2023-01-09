بن غفير يأمر الشرطة بإزالة الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة

قال إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني الإسرائيلي الجديد المنتمي لليمين المتطرف يوم الأحد إنه أصدر تعليماته للشرطة بنزع الأعلام الفلسطينية من الأماكن العامة.

ولا يحظر القانون الإسرائيلي الأعلام الفلسطينية ولكن للشرطة والجنود الحق في إزالتها في الحالات التي يرون فيها وجود تهديد للنظام العام.

ويبدو أن الأمر الصادر عن بن غفير، وهو وزير يشرف على الشرطة ويرأس حزبا قوميا متطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة، يمثل موقفا متشددا.

ويأتي في أعقاب إطلاق سراح أحد أقدم السجناء الفلسطينيين في سجون إسرائيل الأسبوع الماضي، والذي أدين باختطاف وقتل جندي إسرائيلي في عام 1983. ولوح بالعلم الفلسطيني أثناء استقباله استقبال الأبطال في قريته بشمال إسرائيل بعد الإفراج عنه.

وقال بن غفير في بيان إن التلويح بالعلم الفلسطيني كان عملا يدعم الإرهاب.

وأضاف "لا يمكن للمخالفين للقانون أن يلوحوا بالأعلام الإرهابية ويحرضوا ويشجعوا على الإرهاب، لذلك أمرت بإزالة الأعلام الداعمة للإرهاب من الأماكن العامة ووقف التحريض ضد إسرائيل".