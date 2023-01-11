English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
أفغانستان

مقتل 5 أشخاص في تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
نفذت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حول مكان الحادث
نفذت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حول مكان الحادث   -   حقوق النشر  ALI KHARA/REUTERS

قتل خمسة أشخاص في تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، حيث قال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران: "حصل انفجار اليوم (الأربعاء) على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية، نتج عنه استشهاد خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح".

وكان السائق لدى وكالة فرانس برس جمشيد كريمي قال سابقا: "شاهدت ما بين 20 إلى 25 ضحية. لا أعرف عدد القتلى أو الجرحى". وأضاف: "شاهدت رجلاً يفجر نفسه".

وذكر المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أن الانفجار وقع في حوالي الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن القوات الأمنية نفذت طوقاً أمنياً حول المبنى المستهدف.

وتواجه الحكومة التي تديرها حركة طالبان تمرداً يشنه مسلحو تنظيم داعش، الذين استهدفوا في الأشهر القليلة الماضية منشآت رئيسية مثل سفارتي روسيا وباكستان ومكتب رئيس الوزراء الأسبق.

المصادر الإضافية • أ ف ب