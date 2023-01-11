مقتل 5 أشخاص في تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول

قتل خمسة أشخاص في تفجير انتحاري قرب وزارة الخارجية الأفغانية في كابول، حيث قال الناطق باسم شرطة كابول خالد زدران: "حصل انفجار اليوم (الأربعاء) على الطريق المؤدي إلى وزارة الخارجية، نتج عنه استشهاد خمسة مدنيين وإصابة عدد آخر بجروح".

وكان السائق لدى وكالة فرانس برس جمشيد كريمي قال سابقا: "شاهدت ما بين 20 إلى 25 ضحية. لا أعرف عدد القتلى أو الجرحى". وأضاف: "شاهدت رجلاً يفجر نفسه".

وذكر المتحدث باسم الشرطة خالد زدران أن الانفجار وقع في حوالي الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن القوات الأمنية نفذت طوقاً أمنياً حول المبنى المستهدف.

وتواجه الحكومة التي تديرها حركة طالبان تمرداً يشنه مسلحو تنظيم داعش، الذين استهدفوا في الأشهر القليلة الماضية منشآت رئيسية مثل سفارتي روسيا وباكستان ومكتب رئيس الوزراء الأسبق.