بعد الاحتجاجات على القانون الفرنسي الجديد.. كم يبلغ سن التقاعد في دول أوروبا؟

كشفت الحكومة الفرنسية النقاب عن تعديل نظام التقاعد يوم الثلاثاء الماضي، ورفع سن التقاعد المُتوقع من 62 إلى 64 بحلول عام 2030.

وسيبدأ العمل بالقانون الجديد في عام 2027، على أن يرتفع سن التقاعد بدءاً من تلك السنة وتدريجياً كل ستة أشهر، حتى يصل إلى 64 عاماً في نهاية العقد. لكن هذه الخطوات واجهت انتقادات حادة من اليمين واليسار، في ظل القلق من أن يمس القرار الجديد بالفقراء.

في هذا السياق، نشرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تضم 38 دولة حول العالم، تقريراً يُظهر واقع هذا الرقم في بلدانها، مفرقة بين سن التقاعد المُتوقع والفعلي.

بالنسبة للرجال، يتراوح سن التقاعد المُتوقع بين 59 عامًا في ليتوانيا، و63.7 عامًا في ألمانيا. أما بالنسبة للنساء، فيتراوح سن التقاعد المُتوقع بين 58 عامًا في ليتوانيا، و63.7 عامًا في ألمانيا.

أما في فرنسا، فيبلغ سن التقاعد المُتوقع 62 عامًا لكل من الرجال والنساء، وهو الرقم نفسه في عدد من البلدان كالسويد والبرتغال والنرويج وإيطاليا واليونان والنمسا.

سن التقاعد الفعلي

أما فعلياً، فسن التقاعد أكثر تنوعاً مقارنة بالأرقام المذكورة. فبالنسبة للرجال، يبلغ هذا الرقم 52 عامًا في تركيا و67 عامًا في النرويج وأيسلندا.

أما بالنسبة للنساء، فيبلغ سن التقاعد الفعلي في عمر الـ49 عامًا في تركيا، في حين أن أعلى سن تقاعد فعلي هو في النرويج وأيسلندا ويبلغ 67 عامًا.

من جهة أخرى، يبلغ متوسط سن التقاعد الفعلي في الاتحاد الأوروبي 64.3 سنة للرجال و63.5 سنة للنساء.

لكن في فرنسا، يبلغ سن التقاعد الحقيقي 64.5 عامًا لكل من الرجال والنساء، وفقًا لمجموعة بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ولا يزال هذا الرقم أقل مما هو عليه في بعض دول الاتحاد الأخرى، مثل ألمانيا، حيث يصل إلى 65.7 عامًا لكل من الرجال والنساء.

في المقابل، تبرز اليونان وإيطاليا ولوكسمبورغ وسلوفينيا كأقل سن تقاعد فعلي، ويبلغ 62 عاماً للرجال والنساء.

ويختلف سن التقاعد المُتوقع الحالي عما كان عليه في السابق ببعض الدول. فعام 1970، كان الرجال في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يعملون 12 عاماً قبل التقاعد، قبل أن يصبح 19.5 عام 2020.

أما للمرأة، فقد كان هذا العدد 16 عاماً عام 1970، قبل أن يصبح 23.8 سنة في 2020.

سنوات التقاعد

في السياق عينه، تتراوح الفجوة بين النساء والرجال في سنوات الحياة التقاعدية المتوقعة، من سنتين في أيرلندا إلى 7.5 سنة في قبرص.

فبحلول عام 2020، كان يُتوقع للمرأة أن تعيش 4.3 سنوات أكثر من الرجل بعد خروجها من سوق العمل، بينما يبلغ متوسط الاتحاد الأوروبي 4.6 سنوات.

واحتلت فرنسا المراكز الثلاثة الأولى في سنوات التقاعد المتوقعة، حيث سجّلت باريس سنوات تقاعد عالية جداً متوقعة، واحتلت المرتبة الثانية بين الرجال (23.5 عاماً) والثالثة بين النساء (27.1 عاماً) عبر القارة.

وتقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن سن التقاعد المُتوقع سيرتفع بحوالي عامين في المتوسط، بحلول منتصف الستينيات من القرن الحالي.

ومن المتوقع أن يكون لدى الدنمارك أعلى سن للتقاعد، حيث يبلغ 74 عاماً لكل من الرجال والنساء. وفي العديد من البلدان، قد يكون سن التقاعد في المستقبل حوالي 65 أو حتى 66 عاماً.