English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

العراق

صحيفة: رئيس وزراء العراق يؤيد بقاء القوات الأمريكية لأجل غير مسمى

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.   -   حقوق النشر  رويترز

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في مقابلة نشرتها الأحد أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني دافع عن وجود قوات أمريكية في بلاده ولم يحدد جدولا زمنيا لانسحابها.

وأضاف أن الحاجة للقوات الأجنبية لا تزال قائمة وأن القضاء على تنظيم الدولة الإسلامية يحتاج إلى المزيد من الوقت في إشارة إلى فرق القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي التي تدرب وتساعد الوحدات العراقية في مكافحة متشددي التنظيم لكنها تظل بمنأى عن القتال الفعلي إلى حد كبير.

وكشف السوداني، الذي تولى منصبه في أكتوبر- تشرين الأول الماضي، لصحيفة وول ستريت جورنال إنه يعتزم إرسال وفد رفيع المستوى إلى واشنطن لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين الشهر المقبل، مضيفًا أن العراق يأمل في تطوير علاقات جيدة مع واشنطن كتلك التي تجمع المملكة العربية السعودية بالولايات المتحدة وغيرها من الدول المنتجة للنفط والغاز في الخليج. 

viber

كما قال السوداني للصحيفة "لا أعتبر بناء علاقة جيدة مع إيران والولايات المتحدة أمرا مستحيلا".

المصادر الإضافية • رويترز