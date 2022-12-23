"بادرة رمزية".. رئيسة الوزراء الإيطالية تتفقد قوات بلادها في العراق

وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، إلى العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة ومن المقرر أن تزور إقليم كردستان في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع أن تلتقي بقوات بلادها ورئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني.

وقالت ميلوني يوم الخميس خلال اجتماع مع نواب حزبها لتبادل تحيات عيد الميلاد "إنها بادرة رمزية لإعطاء إشارة مهمة لهؤلاء الأشخاص الذين يضحون بأنفسهم بالتأكيد أكثر منا".

واستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ميلوني ووفدها في بغداد صباح اليوم الجمعة.

وسيجري السوداني مباحثات مع الوفد الإيطالي، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المتبادل في مختلف المجالات، لما فيه مصلحة الشعبين العراقي والإيطالي.

وعقد السوداني وميلوني مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب وصولها جددت فيه رئيسة الوزراء الإيطالية التزام بلادها بمواصلة العلاقات الثنائية القوية بين روما وبغداد.

وقالت "لقد حقق الشعب العراقي الكثير من خلال تضحياته ونحن على استعداد لمواصلة كوننا أحد المساهمين الرئيسيين في هذه العملية".

وتعد زيارة يوم الجمعة أول زيارة لميلوني إلى العراق وإقليم كردستان منذ توليها منصبها في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر.

وكانت إيطاليا عضواً في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية منذ عام 2014 ، ولديها ما يصل إلى 900 جندي منتشرين في العراق وإقليم كردستان، وتقدم المشورة العسكرية والتدريب لقوات البيشمركة.

وتشترك إيطاليا وإقليم كردستان في علاقات قوية منذ عام 2003 ، ولحكومة إقليم كردستان ممثل في العاصمة الإيطالية روما، وقدمت حتى الآن، 430 مليون دولار، على شكل مساعدات مالية وقروض للعراق، كما قدمت مساعدات بقيمة 400 مليون دولار لسوريا".

كما تخصص إيطاليا 13 مليون يورو سنوياً للمشاريع التنموية في العراق، وبشكل خاص تلك التي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار في المناطق التي تحررت من تنظيم الدولة الإسلامية.

وتسلمت إيطاليا من الدنمارك قيادة بعثة الناتو في العراق، بعد حفل أقيم في بغداد في 10 ايار/ مايو العام 2022.

تم إطلاق مهمة الناتو في العراق في بروكسل عام 2018 ، بناءً على طلب من الحكومة العراقية. إنها مهمة غير قتالية واستشارية تساعد العراق في محاربة الإرهاب ومنع عودة تنظيم الدولة الإسلامية.