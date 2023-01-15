أمم إفريقيا للمحليين في الجزائر: الكاف يجري تحقيقا بشأن تصريحات حفيد مانديلا عن الصحراء الغربية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) الأحد أنه سيجري تحقيقا في ما قيل من تصريحات سياسية خلال افتتاح بطولة أمم إفريقيا للمحليين المقامة بالجزائر، بعد أن دعا حفيد نيلسون مانديلا إلى "تحرير الصحراء الغربية". وأفاد بيان الكاف بأنه "سيحقق وينظر في التصريحات السياسية والأحداث التي جرت خلال حفل افتتاح بطولة أمم إفريقيا للمحليين 2022 بالجزائر".

وفي حفل افتتاح البطولة بالعاصمة الجزائرية، القى شيف زولي فوليل حفيد نيلسون مانديلا في ملعب يحمل اسم جده خطابا تحدث فيه عن نزاع الصحراء الغربية وقال: "دعونا لا ننسى آخر مستعمرة في إفريقيا الصحراء الغربية، لنقاتل من أجل تحريرها".

ونزاع الصحراء الغربية يسمم العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ عقود، وقد غاب منتخب "أسود الأطلس" عن نسخة البطولة الحالية، رغم أنه حامل لقب النسختين الأخيرتين عام 2018 على أرضه و2020 في الكاميرون، وذلك بسبب الخلافات الدبلوماسية الحادة مع البلد الجار المضيف منذ أيلول/سبتمبر 2021.

وكان الاتحاد المغربي اعتبر ذلك "خرقا سافرا للقوانين المنظمة للتظاهرات الكروية التي تقام تحت لواء الاتحاد الافريقي لكرة القدم"، وراسل الاتحاد الإفريقي "لتحمل كامل مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة". وأكد الكاف في بيان الأحد أن تلك التصريحات السياسية التي أطلقت "لا تخص الكاف ولا تعكس وجهات نظر أو آراء الكاف كمنظمة محايدة سياسيا".