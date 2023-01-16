ليبرون جيمس يصبح ثاني لاعب فقط يتجاوز عتبة الـ38 ألف نقطة بدوري إن بي إيه

بات ليبرون جيمس الأحد ثاني لاعب فقط في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يتجاوز عتبة الـ38 ألف نقطة في مسيرته، لكن ذلك لم يجنب لوس أنجليس ليكرز خسارة ثالثة تواليًا عندما سقط 113-112 على أرضه ضد فيلادلفيا سفنتي سيكسرز.

ويحتل "الملك" المركز الثاني خلف أسطورة ليكرز الآخر كريم عبد الجبار الذي يتصدر هدافي الدوري مع 38387 نقطة، ومن المتوقع أن يتجاوزه جيمس في الأسابيع المقبلة.

أحرز ليبرون 35 نقطة، 10 تمريرات حاسمة و8 متابعات، متجاوزًا حاجز الـ38 ألف في الربع الأول، وسط تصفيق من الجماهير واللاعبين.

ولكن بعد نهاية المباراة بخسارة ليكرز بعد أن قاد الكاميروني جويل إمبيد سيكسرز للفوز مع 35 نقطة و11 متابعة، لم يكن ليبرون في مزاج التفكير بإنجازه التاريخي.

ردًا على سؤال حول ما حققه، لم يُعر اهتمامًا وعلّق على خيبة فريقه "إنه أمر محبط أن نصل الى هذه المواقف ولا نحقق الفوز. حرمناهم من فرصة أخيرة وحصلنا على فرصة أخيرة للفوز ولكن لم نحقق ذلك"، بعد أن أخفق راسل وستبروك في محاولة مع نهاية المباراة لليكرز.

في شيكاغو، قاد المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش مع 43 نقطة بولز للفوز على ضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 132-118.

وتغلب دنفر ناغتس، متصدر المنطقة الغربية، على ضيفه أورلاندو ماجيك 119-116 بقيادة الصربي نيكولا يوكيتش الذي سجل ثلاثية حاسمة قبل 1.2 ثانية من النهاية.

أحرز يوكيتش الـ"تريبل دابل" الثانية عشرة هذا الموسم مع 17 نقطة، 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة.

سجل جوليوس راندل 42 نقطة هي الاعلى له هذا الموسم ليقود نيويورك نيكس للفوز الثالث تواليًا وجاء على حساب ديترويت بيستونز 117-104.

وأحرز داميان ليلارد 40 نقطة ليساهم في فوز بورتلاند ترايل بلايزرز على دالاس مافريكس 140-123 بغياب نجم الأخير السلوفيني لوكا دونتشيتش.