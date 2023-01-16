مقتل 6 أشخاص على الأقل بحادث حافلة تقل مشجعين لكأس الخليج في جنوب العراق

لقي 6 أشخاص على الأقل حتفهم الأقلّ الاثنين نتيجة اصطدام حافلتهم بشاحنة على طريق دولي بين الناصرية والبصرة في جنوب العراق فيما كانوا متوجهين لمشاهدة مباراة ضمن بطولة كأس الخليج لكرة القدم، كما أفاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس .

ووقع الحادث صباح الاثنين حينما "اصطدمت حافلة تقل مشجعين متوجهين إلى البصرة لحضور مباراة قطر والعراق" ضمن نصف نهائي كأس الخليج 25 التي من المقرر أن تجري بعد الظهر، بشاحنة، ما أدّى إلى "مقتل ستة أشخاص"، وفق عبد الحسين الجابري مدير الطب العدلي في محافظة ذي قار الواقعة في جنوب العراق ومركزها الناصرية.

وأضاف أن "خمسة جرحى كذلك أدخلوا مستشفى الناصرية العام، اثنان منهم بحالة خطرة وزودا بجهاز تنفس"، و"ثلاثة آخرين تعرضوا لكسور مختلفة".

وقال إن "سبب الحادث هو الضباب الكثيف الذي تشهده مدينة الناصرية وطرقها الخارجية منذ صباح الاثنين".

يعاني العراق الغني بالنفط من بنى تحتية متداعية بسبب نزاعات مستمرة منذ عقود ولا سيما الطرقات السريعة والجسور والتجهيزات المرورية الأخرى. وتتهم الحكومات المتعاقبة بعدم الكفاءة والفساد.

وتنتشر الحفر على الطرقات فيما العتمة كاملة فيها خلال الليل. لكن المسؤولين يشيرون أيضا إلى السرعة الزائدة واستخدام الهواتف النقالة واستهلاك الكحول والمخدرات.

وسجل في العام 2022 حتى تشرين الثاني/نوفمبر، حوالى 7 آلاف حادث مروري، كما أفادت مديرية المرور العامة لوكالة الأنباء الرسمية

في 2021 قضى أكثر من 4800 شخص في حوادث سير في العراق أي أكثر من 13 وفاة في اليوم، على ما أعلنت وزارة الصحة منتصف تموز/يوليو.