English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

باكستان

مقتل 40 شخصاً في حادث حافلة جنوب غرب باكستان

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
نقل جثة ضحية حادث حافلة إلى مستشفى في ملتان، باكستان - أرشيف
نقل جثة ضحية حادث حافلة إلى مستشفى في ملتان، باكستان - أرشيف   -   حقوق النشر  AP Photo

قُتل 40 شخصاً على الأقل في حادث حافلة انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة الأحد.

وقال حمزة أنجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث... لا يمكن التعرّف عليها".

وأضاف أنه تم إنقاذ ثلاثة ناجين موضحا أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا حين صدمت عمودا قبل أن تسقط عن الجسر الذي كانت تعبره.

وتعتبر الطرق في باكستان من الاكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.

وغالبا ما تنقل الحافلات عددا من الركاب يفوق طاقتها.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، قتل أكثر من 27 ألف شخص على طرقات باكستان في 2018.

المصادر الإضافية • أ ف ب