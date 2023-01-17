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المملكة المتحدة

شاهد: حادث مرّوع لانقلاب حافلة ذات طابقين تقل عمالا في بريطانيا

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
extract video
extract video   -   حقوق النشر  AP Photo

أصيب حوالي 50 شخصا بعد ان انقلبت حافلة ذات طابقين، بسبب انزلاقها على الطريق السريع في سومرست الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، الإثنين. 

وكان على متن الحافلة، حوالي 70 عاملا متجهين إلى عملهم في محطة هينكلي بوينت سي للطاقة النووية.

لم يسفر الحادث عن وفيات وفقا لمتحدث في شرطة هينكلي بوينت.

وأضاف المتحدث: "الظروف شديدة البرودة وخطيرة بسبب تشكل الجليد خلال الليل والأحوال الجوية السيئة منذ الأسبوع الماضي".

المصادر الإضافية • أ ب