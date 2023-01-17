شاهد: حادث مرّوع لانقلاب حافلة ذات طابقين تقل عمالا في بريطانيا

أصيب حوالي 50 شخصا بعد ان انقلبت حافلة ذات طابقين، بسبب انزلاقها على الطريق السريع في سومرست الواقعة في جنوب غرب بريطانيا، الإثنين.

وكان على متن الحافلة، حوالي 70 عاملا متجهين إلى عملهم في محطة هينكلي بوينت سي للطاقة النووية.

لم يسفر الحادث عن وفيات وفقا لمتحدث في شرطة هينكلي بوينت.

وأضاف المتحدث: "الظروف شديدة البرودة وخطيرة بسبب تشكل الجليد خلال الليل والأحوال الجوية السيئة منذ الأسبوع الماضي".