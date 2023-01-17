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هولندا

هولندا تعتقل لاجئا سوريا بزعم أنه مسؤول أمني في تنظيم "داعش"

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بقلم:  يورونيوز
صورة أرشيفية لسيارة شرطة في ساحة الدام وسط العاصمة الهولندية، أمستردام، 27 مارس 2020.
صورة أرشيفية لسيارة شرطة في ساحة الدام وسط العاصمة الهولندية، أمستردام، 27 مارس 2020.   -   حقوق النشر  Peter Dejong/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

أعلن المكتب الوطني للادعاء العام الهولندي يوم الثلاثاء عن اعتقال لاجئ سوري يبلغ من العمر 37 عاما ومتهم بارتكاب جرائم حرب بصفته مسؤولا أمنيا في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

وقال المكتب في بيان إن الرجل طلب اللجوء إلى هولندا في 2019. وتلقى فريق هولندي مختص بجرائم الحرب معلومات تفيد بأن المشتبه به، الذي لم تُحدد هويته، ضلع في دور قيادي في الخدمة الأمنية لتنظيم الدولة الإسلامية بين عامي 2015 و2018. وأضاف المكتب أن الرجل تقلد الدور نفسه سابقا في جبهة النصرة المعروفة فيما سبق باسم جناح تنظيم القاعدة في سوريا.

وبحسب السلطات الهولندية، عمل الرجل في اليرموك وما حولها، في ضواحي جنوب دمشق، وهو موقع مخيم ضخم للاجئين الفلسطينيين.

وسيمثل المشتبه به أمام المحكمة في لاهاي يوم الجمعة.

وبموجب القانون الهولندي، من الممكن محاكمة شخص على الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أرض أجنبية بموجب سلطة قضائية عالمية شاملة إن كان المشتبه به يمكث في هولندا.

المصادر الإضافية • رويترز