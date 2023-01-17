شاهد: قاذفتان روسيتان تجريان دوريات فوق المحيط المتجمد الشمالي

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين نفذتا دوريات فوق المحيط المتجمد الشمالي يوم الثلاثاء.

وأضافت أن الدوريات استغرقت أكثر من عشر ساعات وكانت فوق مياه محايدة.

وتحلق القاذفات الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "جميع رحلات الطائرات الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية بدقة".