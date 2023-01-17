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روسيا

شاهد: قاذفتان روسيتان تجريان دوريات فوق المحيط المتجمد الشمالي

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بقلم:  يورونيوز
قاذفة استراتيجية من طراز Tu-160 للقوات الجوية الروسية، في مهمة دورية فوق المحيط المتجمد الشمالي.
قاذفة استراتيجية من طراز Tu-160 للقوات الجوية الروسية، في مهمة دورية فوق المحيط المتجمد الشمالي.   -   حقوق النشر  AP/Russian Defense Ministry Press Service

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قاذفتين استراتيجيتين روسيتين نفذتا دوريات فوق المحيط المتجمد الشمالي يوم الثلاثاء.

وأضافت أن الدوريات استغرقت أكثر من عشر ساعات وكانت فوق مياه محايدة.

وتحلق القاذفات الروسية بعيدة المدى بانتظام فوق المياه الدولية للقطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن "جميع رحلات الطائرات الروسية تتم وفقا للقواعد الدولية بدقة".

المصادر الإضافية • أ ف ب