ارتفاع حصيلة قصف مبنى سكني في مدينة دنيبرو إلى 40 قتيلا

ارتفاع حصيلة قصف مبنى سكني في مدينة دنيبرو إلى 40 قتيلامحادثة
ارتفعت حصيلة ضربة روسية على مبنى سكني في دنيبرو في شرق أوكرانيا في نهاية الاسبوع إلى 40 قتيلا الاثنين في حصيلة مرشحة للارتفاع وتعد من الأعلى منذ بدء الحرب.
ونفى الكرملين مسؤوليته عن ذلك، متهما الجانب الأوكراني. وتحدث الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن "مأساة" قد تكون نجمت عن نيران المضادات الجوية الأوكرانية.
وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على لسان ناطقة باسمه، بالضربة الصاروخية الروسية القاتلة واصفا إياها بأنها "جريمة حرب"، وبأنها مثال جديد على "ما يشتبه أنه انتهاكات لقانون الحرب".
من جهتها، قالت السويد التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الاثنين، إن القصف الروسي الذي استهدف نهاية الأسبوع مبنى سكنيا في دنيبرو يشكل "جريمة حرب".
بدورها، دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الاثنين إلى إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس على خلفية غزو أوكرانيا.
ونقدم إليكم أبرز مستجدات الوضع في أوكرانيا:
موسكو: وزير الدفاع زار القوات الروسية في أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الروسية يوم الثلاثاء إن الوزير سيرغي شويجو زار القوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا.
وقالت الوزارة في بيان على تيليجرام "شكر سيرجي شويجو الجنود الذين يؤدون بشجاعة المهام في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وقدم جوائز من الدولة للجنود لتفانيهم وبطولاتهم".
تصف روسيا غزوها لأوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة"، بينما تقول كييف وحلفاؤها إنها عملية استيلاء إمبريالية على الأرض لا مبرر لها.
ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تقرير وزارة الدفاع الروسية.
غروسي في أوكرانيا
وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي الذي بدأ زيارة الى أوكرانيا الاثنين، إن الوكالة تقوم باستحداث وجود دائم في خمسة مرافق نووية أوكرانية بينها تشيرنوبيل الذي جرى إغلاقه عام 1986 بعد الكارثة.
وأضاف غروسي "نترك الآن مجموعة من الخبراء الذين سيبقون هنا بشكل دائم"، مشيرا الى أن موظفي الوكالة "سيعملون جنبا إلى جنب مع مضيفينا الأوكرانيين، لتسهيل بعض الدعم الفني وتسليم المعدات، والتأكد من أن كل هذه المرافق (...) قادرة على الاستمرار في العمل بشكل طبيعي ودون أي مشاكل".
ويمثل القرار توسعا كبيرا في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أوكرانيا، اذ كان الوجود الدائم يقتصر على محطة زابوريجيا النووية الخاضعة للسيطرة الروسية بالقرب من خط المواجهة.
وكان غروسي قد شدد في تغريدة قبل مغادرته على أن الوكالة ستوسع وجودها في أوكرانيا "للمساعدة في منع وقوع حادث نووي خلال النزاع الدائر".
وفد أوكراني في دافوس
يتوجه وفد كبير من الأوكرانيين بقيادة أولينا زيلينسكا إلى دافوس (سويسرا) هذا الأسبوع لإقناع الغربيين المجتمعين في القمة الاقتصادية العالمية بتسليمهم المزيد من الأسلحة.
وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو الاثنين "لهذا السبب سأكون حاضرا" مشيرا إلى أنه "من الضروري إقامة علاقات شخصية" بغية تحقيق ذلك.