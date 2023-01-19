تهمة الفتل غير العمد ستوجه إلى الممثل أليك بالدوين في قضية فيلم "راست"

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المدعي العام، في نيو مكسيكو، سيوجه يوم الخميس (19 يناير/كانون الثاني) إتهامات إلى الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، في حادث إطلاق النار القاتل على المصورة السينمائية، هالينا هتشينز، أثناء تصوير فيلم "راست".

أفادت الصحيفة، نقلاً عن شخص مقرب من التحقيق، أنه من المتوقع أن تتهم المدعية، ماري كارماك ألتويس، بالدوين بالقتل غير العمد، بعد أكثر من عام من التحقيق في إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2021 أثناء تصوير فيلم، في نواحي مدينة سانتا في.

ولم يرد محامي بالدوين، آرون داير، بعد على طلب التعليق الذي وجهته له الصحيفة الأمريكية.

قُتلت هاتشينز، عندما كان بالدوين يتدرب على مسدس ناري، قبيل تصوير مشهد سينمائي، وأطلق الممثل رصاصة حية أصابتها وأصابت مخرج الفيلم جويل سوزا، الذي نجا من الحادث.

صورة للمصورة السينمائية، هالينا هاتشينز خلال تجمع للإحياء ذكراها، في نيو مكسيكو، الولايات المتحدة، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2021 Andres Leighton

نفى بالدوين مسؤوليته عن وفاة هتشينز، وقال إنه لم يكن من المفترض إستعمال الرصاص الحي خلال تصوير الفيلم، ذي الميزانية المحدودة. وقال بالدوين أنه قيل له إن السلاح "بارد"، وهو مصطلح تقني يعني أنه آمن للاستخدام.