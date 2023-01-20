فيديو | العراق.. رقص وغناء وفرحة عارمة بعد تتويج منتخب البلاد بلقب "خليجي 25" لكرة القدم

استقبل أكثر من ما يقارب 80 ألف عراقي منتخب "أسود الرافدين" المتوج بقلب بطولة خليجي 25، بعد عودته الجمعة إلى العاصمة بغداد قادمًا من مدينة البصرة جنوب البلاد التي استضافت البطولة.

واحتشد أنصار المنتخب العراقي في ساحة الاحتفالات وسط العاصمة بغداد بمظاهر احتفالية لمناسبة فوز العراق بلقب لبطولة بعد انتظار دام 35 عامًا.

وأحرز المنتخب العراقي لقبه الرابع بعد فوزه المثير على منتخب عمان في الوقت بدل الضائع من الشوط الاضافي الثاني 3-2 في المباراة النهائية على استاد البصرة الدولي.

ونقل الموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة العراقية عن الوزير أحمد المبرقع قبل وصول طائرة المنتخب العراقي إلى العاصمة بغداد أن ليلة التتويج سيخلدها التاريخ بأنها "ليلة تاريخية كبيرة بفحواها الإنساني والجماهيري".

وحيا لاعبو المنتخب العراقي من المنصة الرسمية الشرفية في ساحة الاحتفالات وهم يحملون كأس البطولة، عشرات آلالاف من المشجعين والانصار المحتشدين.

ووصل أعضاء المنتخب إلى مطار بغداد الدولي مساء الجمعة على متن طائرة خاصة قادمة من البصرة.