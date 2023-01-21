شاهد: في الذكرى الـ99 لوفاته... صور ولقطات نادرة للزعيم السوفياتي لينين

أقام الشيوعيون في روسيا يوم السبت 21 يناير/ كانون الثاني الذكرى التاسعة والتسعين لوفاة القائد الشيوعي وأحد مؤسسي الاتحاد السوفياتي فلاديمير لينين.

وتوافد المئات من الزوار إلى ضريح لينين في الساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو ووضعوا الزهور بالقرب من المبنى الذي يوجد بداخله جثمان لينين المحنط.

ولد لينين، واسمه الحقيقي فلاديمير إلييتش أوليانوف، عام 1870 وتوفي في الـ 21 من يناير/ كانون الثاني عام 1924.

لينين كان قائد الثورة البلشفية في روسيا القيصرية عام 1917 التي أطاحت بالقيصر نيكولاي وعائلته.

وكان النظام الإقطاعي يهمين آنذاك على روسيا القيصرية، فيما كانت شرائح واسعة من المجتمع، وبالأخص الفلاحون والعمال، تعيش في فقر مدقع. وكان لينين من الثوريين الذين تبنوا الفكر الماركسي الاشتراكي وساهموا في الإطاحة بحكم القيصر وتولي الثوريين البلاشفة زمام الحكم في روسيا.

وترأس لينين زعامة جمهورية روسيا السوفييتية من عام 1917 حتى عام 1924 وكان أول رئيس للاتحاد السوفييتي بين عام 1922 – 1924.

الجدير بالذكر أن لينين لم يدفن في قبر عادي، بل وضع في ضريح بمبنى وسط الساحة الحمراء، ويستطيع الزوار حتى الآن رؤية الجثمان المحنط والمسجى هناك منذ ما يقارب القرن.