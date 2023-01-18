شاهد: بوتين يحيى الذكرى الـ80 لكسر الحصار النازي على لينينغراد

أحيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، في مدينة بطرسبورغ الذكرى الـ80 لكسر الحصار الذي فرضته القوات النازية على لينينغراد إبان الحرب العالمية الثانية.

وكان الجيش النازي فرض في صيف العام 1941 حصاراً على بطرسبورغ (كان يُطلق عليها اسم ليننغراد) استمر مدّة عامين ونصف العام، تمكّن بعدها الجيش الأحمر السوفييتي من كسر الحصار ودحر القوات النازية، وكان ذلك في الثامن عشر من شهر كانون الثاني/يناير من العام 1943، حين استطاع السوفييت فتح معبر بري إلى المدينة، لكن تمّ كسرالحصار تماماً عن المدينة في السابع والعشرين من شهر كانون الثاني/يناير من العام 1944.

ووضع الرئيس بوتين إكليلاً من الزهور عند نصب "حجر الحدود" في منطقة كيروفسكي ببطرسبورغ وإكليلاً آخر عند نصب "الوطن الأم" في مقبرة بيسكارفسكي المخصصة لضحايا حصار لينينغراد.

وليس ثمة أرقام دقيقة لعدد ضحايا حصار لينينغراد، لكنّ كثيراً من المؤرخين يؤكدون أن عددهم تجاوز المليون شخص، وهؤلاء قضوا إما جوعاً وإما بسبب قصف القوات النازية للمدينة طوال مدّة الحصار.