\u0628\u062f\u0623\u062a \u0628\u0648\u0644\u0646\u062f\u0627 \u0641\u064a \u0625\u0642\u0627\u0645\u0629 \u0633\u064a\u0627\u062c \u0634\u0627\u0626\u0643 \u0645\u0624\u0642\u062a \u0628\u0637\u0648\u0644 2010 \u0643\u0644\u0645 \u0639\u0644\u0649 \u0637\u0648\u0644 \u0627\u0644\u062d\u062f\u0648\u062f \u0645\u0639 \u062c\u064a\u0628 \u0643\u0627\u0644\u064a\u0646\u064a\u0646\u063a\u0631\u0627\u062f \u0627\u0644\u0631\u0648\u0633\u064a \u0641\u064a \u0645\u062d\u0627\u0648\u0644\u0629 \u0644\u0648\u0642\u0641 \u062a\u062f\u0641\u0642 \u0627\u0644\u0645\u0647\u0627\u062c\u0631\u064a\u0646.\u00a0 \u0648\u0642\u062f \u0623\u0639\u0644\u0646 \u0648\u0632\u064a\u0631 \u0627\u0644\u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0644\u0628\u0648\u0644\u0646\u062f\u064a \u0645\u0627\u0631\u064a\u0648\u0633 \u0628\u0644\u0627\u0632\u0627\u0643 \u0639\u0646 \u0627\u0644\u0642\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0630\u064a \u064a\u0642\u0648\u0644 \u0625\u0646\u0647 \u064a\u0623\u062a\u064a \u0631\u062f\u0627 \u0639\u0644\u0649 \u0645\u062e\u0637\u0637\u0627\u062a \u0645\u0648\u0633\u0643\u0648 \u0627\u0633\u062a\u0639\u0645\u0627\u0644 \u0648\u0631\u0642\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0647\u0627\u062c\u0631\u064a\u0646 \u0644\u0625\u0631\u0628\u0627\u0643 \u0648\u0627\u0631\u0633\u0648.\u00a0 \u0641\u064a \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0635\u062f\u062f\u060c \u0642\u0627\u0644 \u0627\u0644\u0648\u0632\u064a\u0631 \u0625\u0646 \u0645\u0637\u0627\u0631 \u0643\u0627\u0644\u064a\u0646\u064a\u0646\u063a\u0631\u0627\u062f \u064a\u0633\u062a\u0642\u0628\u0644 \u062d\u0627\u0644\u064a\u0627 \u0637\u0627\u0626\u0631\u0627\u062a \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0634\u0631\u0642 \u0627\u0644\u0623\u0648\u0633\u0637 \u0648\u0634\u0645\u0627\u0644 \u0625\u0641\u0631\u064a\u0642\u064a\u0627 \u0648\u0644\u0630\u0644\u0643 \u0642\u0631\u0631\u0646\u0627 \u0627\u0644\u062a\u062d\u0631\u0643 \u0644\u062a\u0639\u0632\u064a\u0632 \u0627\u0644\u0623\u0645\u0646 \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u062d\u062f\u0648\u062f \u0627\u0644\u0628\u0648\u0644\u0646\u062f\u064a\u0629 \u0628\u062d\u0633\u0628 \u062a\u0639\u0628\u064a\u0631\u0647.
No Comment المزيد من
شاهد: أنصار الرئيس البرازيلي بولسونارو يغلقون الطرقات احتجاجاً على خسارته أمام لولا دا سيلفا
شاهد: أنصار بولسونارو يدعون لتدخل الجيش بعد الهزيمة الانتخابية.. غضبٌ عابر أم تهديدٌ للسلم الأهلي؟
شاهد: بين كوريا الشمالية والجنوبية.. حوار بالصواريخ بين الجارتين العدوّتين
شاهد: عودة مصارعة الثيران إلى الحلبات البيروفية بعد غياب بسبب كوفيد-19
الإيرانية كلشيفته تغني "لأجل" إلى جانب فرقة كولدبلاي الإنجليزية
شاهد: القوات الإسرائيلية تهدم عمارة سكنية شرقي الخليل في الضفة الغربية المحتلة
شاهد: غواصون في فلوريدا ينحتون فوانيس القرع تحت الماء
دون تعليق: علماء بيئة ألمان يلصقون أنفسهم بالشارع حتى لا ينهار الكوكب؟
فيديو: الهندوس يحيون مهرجان تشات بوجا في نهر يامونا الملوث
شاهد: لحظة مغادرة عون للقصر الرئاسي بحضور مناصريه
بدون تعليق: نحو 150 قتيلا بتدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين
فيديو: مناطيد هوائية تحلق في سماء تركيا مزينة بصور مؤسس الجمهورية
فيديو: العصابات تتطهر في غواتيمالا وتتويج ملك في جنوب أفريقيا
شاهد: إنقاذ 371 مهاجرا على متن أربعة قوارب قرب مالطا
بدون تعليق: أوكرانيا تتلقى آلة لتدمير الألغام الأرضية يتم التحكم فيها عن بعد