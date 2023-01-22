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الولايات المتحدة الأمريكية

تفتيش منزل بايدن والعثور على 6 وثائق سرية إضافية

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بقلم:  يورونيوز
مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش منزل بايدن في ويلمنغتون 21/01/2023
مكتب التحقيقات الفيدرالي يفتش منزل بايدن في ويلمنغتون 21/01/2023   -   حقوق النشر  Carolyn Kaster/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

قال محام للرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء السبت إن وزارة العدل اكتشفت المزيد من الوثائق السرية أثناء تفتيش منزل الرئيس في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

وقال المحامي بوب باور في بيان إن بعض الوثائق السرية و "المواد المحيطة" تعود إلى فترة عضوية بايدن في مجلس الشيوخ، حيث مثل ولاية ديلاوير من عام 1973 إلى عام 2009.

وقال باور إن البحث استمر قرابة 12 ساعة وشمل "كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل".

وأضاف "وزارة العدل كان لديها حق الوصول إلى منزل الرئيس وإلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات ولوائح المهمات والجداول الزمنية".

وأضاف باور إن وثائق أخرى تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما من عام 2009 حتى عام 2017.

وقال باور إن الرئيس عرض دخول "منزله للسماح لوزارة العدل بتفتيش المبنى بأكمله بحثا عن ملفات نائب الرئيس المحتملة ومواد سرية محتملة".

وأضاف أن بايدن وزوجته لم يكونا موجودين أثناء التفتيش.

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وتضاف هذه الوثائق إلى مجموعة من الملفات الحكومية السرية الأخرى التي سبق اكتشافها هذا الشهر في مقر إقامة بايدن في ولمنجتون وفي مكتب خاص في نوفمبر تشرين الثاني كان الرئيس يحتفظ به في مركز أبحاث بواشنطن العاصمة بعد إنتهاء توليه منصب نائب الرئيس في إدارة أوباما في عام 2017.

المصادر الإضافية • وكالات