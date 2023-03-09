أكثر من 40 قتيلا في هجوم نُسب لمتمردين في الكونغو الديمقراطية

قُتل أكثر من أربعين شخصاً ليل الأربعاء الخميس في هجوم جديد نُسب إلى متمرّدي "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وتتألّف القوات الديمقراطية المتحالفة في الأصل من متمرّدين غالبيتهم من الأوغنديين المسلمين، وبدأوا عملياتهم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ منتصف التسعينيات، كما اتُّهموا بارتكاب مذابح بحقّ آلاف المدنيين.