English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

جمهورية الكونغو الديمقراطيه
عاجل

أكثر من 40 قتيلا في هجوم نُسب لمتمردين في الكونغو الديمقراطية

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
جنود من قوات الدفاع الكونغولية وقوات الأمم المتحدة يقومون بدورية في منطقة هجوم بالقرب من بلدة أويشا - أرشيف
جنود من قوات الدفاع الكونغولية وقوات الأمم المتحدة يقومون بدورية في منطقة هجوم بالقرب من بلدة أويشا - أرشيف   -  حقوق النشر  Al-hadji Kudra Maliro/AP.

قُتل أكثر من أربعين شخصاً ليل الأربعاء الخميس في هجوم جديد نُسب إلى متمرّدي "القوات الديمقراطية المتحالفة" التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وتتألّف القوات الديمقراطية المتحالفة في الأصل من متمرّدين غالبيتهم من الأوغنديين المسلمين، وبدأوا عملياتهم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ منتصف التسعينيات، كما اتُّهموا بارتكاب مذابح بحقّ آلاف المدنيين.

المصادر الإضافية • أ ف ب