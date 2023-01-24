روسيا وسوريا ترممان قاعدة جوية سورية مدمرة للاستخدام المشترك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية‭‭ ‬‬في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين أن روسيا وسوريا رممتا قاعدة الجراح الجوية العسكرية شمال سوريا لاستخدامها بشكل مشترك.

وقالت الوزارة على تطبيق تلغرام "رمم العسكريون الروس والسوريون مطار الجراح المدمر". وأضافت "القاعدة الجوية المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح تجعل من الممكن تغطية حدود الدولة".

وأشارت مصادر مختلفة أن قاعدة الجراح الجوية العسكرية ستساهم بشكل كبير في حماية حدود سوريا الشمالية وستعزز قدرة الجيش على التصدي للغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدداً من المواقع في المنطقة.

واستُعيدت القاعدة الصغيرة الواقعة في شرق حلب من مقاتلي ما تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2017 حيث تمكن التنظيم من السيطرة على المطار بعد ثلاث سنوات من إندلاع الثورة إثر شنه لهجمات على فصائل معارضة مسلحة كانت قد سيطرت على المطار عقب اندلاع الثورة في 2011.

وروسيا قوة عسكرية مهيمنة في سوريا منذ شنها ضربات جوية وعمليات برية هناك في العام 2015. كما أكدت وجودها بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها في العام 2019.