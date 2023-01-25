شاهد: احتجاج في الدنمارك على خطة حكومية لإلغاء عطلة رسمية

احتجت النقابات العمالية والمعارضة السياسية على خطط لإلغاء عطلة رسمية دنماركية في فصل الربيع تُعرف باسم "يوم الصلاة العظيمة".

تريد الحكومة المكونة من ثلاثة أحزاب إلغاء هذه العطلة التي تصادف في رابع جمعة بعد عيد الفصح .

وتقول إن الأموال التي سيتم توفيرها ستستخدم في زيادة تمويل الدفاع بحوالي 3 مليارات كرونة سنوياً، أي أكثر من مليوني يورو.

وفقاً لاحصائيات، لا يوافق ثلثا الدنماركيين على هذا الإجراء بينما يعتقد 27٪ أنها فكرة جيدة.

وقدمت الحكومة الدنماركية مشروع القانون إلى البرلمان يوم الثلاثاء، وستكون القراءة الأولى في 2 شباط/ فبراير.

وتأتي خطة الحكومة هذه من رغبتها في زيادة ميزانية الدفاع بما يتماشى مع الأهداف المالية لحلف شمال الأطلسي لمواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا.

حالياً، لدى العمال في الدنمارك ما يصل إلى 11 عطلة رسمية، ويقل الرقم في السنوات التي يصادف فيها عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في عطلات نهاية الأسبوع.