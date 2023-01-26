مرشد روحي كندي يواجه اتهامات بالاعتداء الجنسي على عدد من أتباعه

وُجّهت إلى مرشد روحي لجماعة ثرية في غرب كندا اتهامات بالاعتداء الجنسي على عدد من أتباعه، على ما أفادت شرطة إدمونتون.

وأُوقف جون دي رويتر، البالغ من العمر 63 عاماً، ووجهت إليه السبت اتهامات بأربع اعتداءات جنسية يُزعم أنها حدثت بين عامي 2017 و2020، بحسب بيان للشرطة هذا الأسبوع.

وأشارت الشرطة إلى أنّ "المُتّهم أبلغ نساء أعضاء في المجموعة أن توجيهاً روحياً يدفعه لممارسة الجنس معهن"، مضيفةً أن دي رويتر أكد للنساء أنّ تجاوبهنّ معه سيساعدهنّ على استمداد "التنوير الروحي".

ولفتت السلطات إلى اعتقادها باحتمال وجود ضحايا أخريات، مشجعةً هؤلاء على التقدم بشكوى ضد دي رويتر.

ولم يرد مساعدون للرجل الذي ينصّب نفسه مرشداً روحياً، بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معهم، إلا أنّ الناطقة باسمه زابا ووكر أكدت لـ"بي بي سي" أنّ دي رويتر "يعتزم الاعتراض بقوة على هذه الاتهامات أمام المحكمة".

وأدار جون دي رويتر بين عامي 2007 و2021 منظمة "كولدج اوف إنتغرايتد فيلوزوفي" (كلية الفلسفة المتكاملة) المعروفة أيضاً بتسمية "أوازيس غروب".

ومنذ ذلك الوقت، يوفّر دي رويتر المعروف بنظراته الثاقبة تجاه أتباعه والتي تمتد لدقائق طويلة من التأمل، لقاءات حضورية وافتراضية لأتباعه في إدمونتون، بالإضافة إلى خلوات روحية.

وكان ذُكر اسم دي رويتر في مقال نشرته عام 2017 صحيفة "غلوب أند ميل" الكندية سلّط الضوء على مزاعم عن ممارسات جنسية له مع عدد كبير من أتباعه.

ويشير الموقع الإلكتروني الخاص بالمرشد الروحي إلى أن "جون لم ولن يستخدم الجنس كوسيلة للسيطرة على أي شخص أو إخضاعه".