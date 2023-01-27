English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
إيران

مرجع شيعي بارز في إيران يعارض فرض ارتداء الحجاب بالقوة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
متظاهرات خلال مظاهرة للتضامن مع مهسا أميني والنساء الإيرانيات في مدريد، إسبانيا. 2022
متظاهرات خلال مظاهرة للتضامن مع مهسا أميني والنساء الإيرانيات في مدريد، إسبانيا. 2022   -   حقوق النشر  OSCAR DEL POZO/AFP or licensors

أعرب مرجع شيعي بارز في إيران عن رفضه استخدام القوة لإجبار النساء على ارتداء الحجاب، في موقف يأتي بينما تهزّ البلاد منذ أشهر احتجاجات أشعلتها وفاة مهسا أميني.

منذ توفّيت هذه الشابة الإيرانية الكردية عن 22 عاماً في 16 أيلول/سبتمبر في طهران، بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية، والبلاد تشهد احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا" مساء الخميس، أنّ آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي قال إنّه "لا يعتبر العنف والضغط فعّالين في قضية الحجاب".

"مزيد من التساهل لارتداء الحجاب في الأماكن العامة"

وأوضحت الوكالة أنّ هذا المرجع البارز المعروف بمواقفه المحافظة، أدلى بهذا التصريح خلال استقباله في مدينة قمّ المقدّسة لدى الشيعة في وسط البلاد وزير الثقافة، محمد مهدي الاسماعيلي.

ونقلت "إرنا" عن الشيرازي قوله إنّه "يجب أن يعلم الرئيس والوزراء أنّهم في وضع صعب. صحيح أنّ العدو يتحرك بقوّة، لكنّنا لسنا في مأزق".

دعا وزير السياحة عزّت الله زرغامي والأربعاء، إلى مزيد من التساهل في مسألة ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وكانت السلطة القضائية أعلنت في 10 كانون الثاني/يناير، على العكس من ذلك، أنّها تريد إعادة تطبيق قانون يفرض عقوبات صارمة على كل امرأة لا تحترم قواعد ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

المصادر الإضافية • أ ف ب