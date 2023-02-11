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إيران

قراصنة معلوماتية يقولون إنهم قطعوا بث خطاب للرئيس الايراني على الانترنت

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بقلم:  يورونيوز
EDALAT-E ALI / @EDAALATEALI1400 / TWITTER
EDALAT-E ALI / @EDAALATEALI1400 / TWITTER   -  حقوق النشر  TWITTER

أعلن قراصنة معلوماتية يدعمون حركة الاحتجاج في إيران السبت أنهم قطعوا بث التلفزيون الحكومي عبر الإنترنت لخطاب الرئيس إبراهيم رئيسي في الذكرى الرابعة والأربعين للثورة الإسلامية في 1979.

ونشرت مجموعة "عدالت" علي على تويتر مقطع فيديو يظهر وقف بث الخطاب، واستبداله بمقطع مصور يدعو الإيرانيين إلى سحب أموالهم من بنوك النظام "الفاسدة" والنزول إلى الشارع الأسبوع المقبل. وحمل المقطع شعارات "الموت لخامنئي" و"الموت للثورة الإسلامية" و"الموت للجمهورية الإسلامية".

وأضافت المجموعة التي تقوم بثاني عملية قرصنة للتلفزيون الحكومي دعما لحركة الاحتجاج اثر وفاة مهسا أميني، "اتصل بنا العديد من المواطنين وطلبوا منا نشر الدعوة (للتظاهرات) في 16 شباط/فبراير".

في تشرين الأول/اكتوبر أوقفت عدالت علي البث المباشر على التلفزيون الايراني للقاء بين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي ومسؤولين لتظهر على الشاشة عبارة "أيديكم ملطخة بدماء شبابنا".

تشهد إيران حركة احتجاج منذ وفاة مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة 22 عاما، في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام من اعتقالها في طهران من قبل شرطة الأخلاق التي اتهمتها بانتهاك قواعد اللباس في البلاد.

المصادر الإضافية • أ ف ب