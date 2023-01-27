الكونغرس يتهم شركات صينية بمساعدة روسيا عسكرياً وموسكو تنتقد العقوبات الأمريكية الجديدة

الكونغرس يتهم شركات صينية بمساعدة روسيا عسكرياً وموسكو تنتقد العقوبات الأمريكية الجديدةمحادثة
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا:
روسيا: عقوبات أمريكا الجديدة ستؤثر على الصفقات التجارية الأجنبية
قالت روسيا يوم الجمعة إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب حربها في أوكرانيا "عبثية" وإنها ستجعل من الصعب على الشركات الأجنبية ممارسة الأعمال التجارية.
وقالت سفارة روسيا في الولايات المتحدة "مع كل مجموعة جديدة من العوائق الاقتصادية، يتضح أكثر عوار وعبثية هذا النهج".
وأضافت أن رواد الأعمال والشركات الأجنبية هم أول من سيعانى من العقوبات الجديدة وأن قدرتهم على مواصلة العمل مع الشركاء الروس "تتقلص باستمرار".
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس أنها فرضت عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات لارتباطهم بغزو روسيا أوكرانيا.
كما وصفت مجموعة فاغنر، وهي مجموعة شبه عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا، بأنها "منظمة إجرامية متعددة الجنسيات" مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.
تقرير: دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا لن تكون مجهزة بالدروع السرية
كان بايدن أعلن سابقاً نية الولايات المتحدة إرسال 31 دبابة من نوع أبرامز إلى أوكرانيا، توازياً مع قبول برلين تزويد كييف بدبابات ليوبارد 2 وإعطائها الضوء الأخضر للحلفاء الغربيين للقيام بالمثل.
اليابان تشدد العقوبات على روسيا بعد هجمات صاروخية جديدة على أوكرانيا
شددت اليابان العقوبات على روسيا الجمعة في أعقاب أحدث موجة من الهجمات الصاروخية في أوكرانيا، إذ أضافت بعض السلع إلى قائمة حظر التصدير، فضلاً عن تجميد أصول مسؤولين وكيانات روسية.
يأتي القرار بعد أن شنت روسيا هجمات صاروخية على أوكرانيا أسفرت عن مقتل 11 شخصاً على الأقل يوم الخميس، بعد تعهد ألمانيا والولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالدبابات التي يمكن أن تساعدها في مواجهة أي هجوم روسي جديد.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة في بيان "في ضوء الوضع المحيط بأوكرانيا وللمساهمة في الجهود الدولية لتأمين السلام، ستطبق اليابان حظراً على الصادرات تماشياً مع الدول الكبرى الأخرى".
تشمل العقوبات الجديدة حظر اليابان شحنات مواد إلى 49 منظمة في روسيا اعتباراً من الثالث من فبراير-شباط، وهي المواد التي يمكن أن تستخدمها موسكو لتعزيز قدرتها العسكرية. [رويترز] وقالت الوزارة إن تلك المواد ستشمل منتجات تتراوح بين مدافع المياه ومعدات التنقيب عن الغاز ومعدات أشباه الموصلات إلى اللقاحات ومعدات الفحص بالأشعة السينية والمتفجرات والروبوتات.
كما ستقوم اليابان بتجميد أصول ثلاثة كيانات و22 فرداً في روسيا، من بينهم ميخائيل ميزينتسيف نائب وزير الدفاع وكونستانتين تشويتشينكو وزير العدل و14 مؤيدا لموسكو على صلة بضم أجزاء من جنوب شرق أوكرانيا.
الكونغرس: شركات صينية تقدم التكنولوجيا المطلوبة لقطاع صناعة الصواريخ الروسي
دعا مشرّعون أمريكيّون إدارة الرئيس جو بايدن إلى اتّخاذ موقف أكثر صرامة وتشدداً حيال بكين، متّهمين شركات صينيّة بتقديم الدعم لروسيا في حربها على أوكرانيا.
مصادر: فرنسا وإيطاليا تقتربان من اتفاق لإمداد أوكرانيا بمنظومة دفاع جوي
قال مصدران دبلوماسيان يوم الخميس إن فرنسا وإيطاليا تقتربان من وضع اللمسات النهائية على التفاصيل الفنية لإمداد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي سامب تي، إلا أن موعد صدور القرار النهائي ليس معروفا بعد. سارع المدنيون الأوكرانيون للاحتماء بعدما أطلقت روسيا وابلا من الصواريخ يوم الخميس، مما أودى بحياة شخص واحد على الأقل، وذلك غداة حصول كييف على وعود غربية بإرسال عشرات الدبابات الحديثة لمساعدتها في محاولة صد الغزو الروسي.
وتطلب كييف من حلفائها الغربيين المزيد من نظم الدفاع الجوي وطلبت نظام سامب/تي على وجه الخصوص في نوفمبر تشرين الثاني.
وسيسافر وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إلى إيطاليا يوم الجمعة للاجتماع مع نظيره الإيطالي جويدو كروزيتو، حيث يرغب الجانبان في المضي قدما في المحادثات المتعلقة بمنظومة سامب تي. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي "نضع اللمسات النهائية مع الإيطاليين. الأمر ليس بعيدا".
والمنظومة الفرنسية الإيطالية المشتركة يمكنها تعقب العشرات من الأهداف واعتراض عشرة منها في نفس الوقت وهي المنظومة الأوروبية الوحيدة التي يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية.
وقال دبلوماسي ثان إنه "جرى اتخاذ قرار سياسي. المسألة الآن هي مجرد الانتهاء من التفاصيل الفنية لأنها منظومة معقدة"، مضيفا أنه يتوقع أن يتخذ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني القرار بصفة رسمية. وقال مصدر ثالث إن المحادثات الفنية جارية.
وأمدت باريس في السابق أوكرانيا بصواريخ ميسترال المحمولة المضادة للطائرات وصواريخ كروتالي قصيرة المدى للدفاع الجوي والتي تستخدم لاعتراض الصواريخ والطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض.
أغنية ساخرة عن حرب أوكرانيا تثير شكاوى في روسيا
قالت مؤسسة روسية إنها قدمت شكوى لممثلي الادعاء ضد أغنية جديدة لفنان كوميدي روسي شهير يسخر فيها من حرب موسكو في أوكرانيا ومؤيديها، مضيفة أنها تعتقد أن الأغنية تنتقص من قدر الجيش الروسي، وهو ما يعتبر جريمة جنائية حاليا في روسيا. والأغنية بعنوان (لولاباي) "تهويدة" للمغني سيميون سليباكوف، وتُشَبّه روسيا، في سخرية قاتمة، بأم تمجد فكرة الموت في ساحات القتال في أوكرانيا وتعتقد أن من واجب أبنائها التضحية بأرواحهم من أجل مجدها.
وقالت مؤسسة حماية التراث التاريخي الوطني لوكالة أنباء تاس الرسمية يوم الخميس إنها قدمت طلبا إلى الادعاء للتحقق مما إذا كانت الأغنية تنتهك قانونا يفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حالة الإدانة بإهانة القوات المسلحة. ولم يصدر رد على الشكوى من الادعاء أو من وزارة العدل حتى الآن.
ودعا مشرعون ومقدمو برامج حوارية في التلفزيون الرسمي السلطات إلى اتخاذ إجراءات ضد سليباكوف الذي يعمل في إسرائيل منذ أن أرسلت روسيا عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير- شباط من العام الماضي.
وفي الأغنية، التي تتضمن مقطعا يقول "لا شيء أفضل من الموت في المعركة"، تخبر الأم التي تمثل روسيا ابنها البالغ من العمر ثلاث سنوات أنها تأسف لأنه أصغر من أن يقاتل، وتصف ابنها الأوسط بالخائن لأنه يعمل في تكنولوجيا المعلومات في أوروبا، وتشيد بابنها الأكبر لموته في أوكرانيا. وقالت المؤسسة الوطنية أن كلمات الأغنية هزأت بالمشاعر الصادقة للروس المستعدين للتضحية بأرواحهم من أجل بلدهم.
ولدى سليباكوف أكثر من 1.4 مليون متابع على يوتيوب حيث حقق المقطع المصور للأغنية أكثر من 700 ألف مشاهدة منذ إصدارها يوم الثلاثاء. وحظيت الأغنية أيضا بعشرات الآلاف من المشاهدات على منصات أخرى. وترك بعض المستمعين تعليقات مهينة على الأغنية، بينما شكر آخرون سليباكوف على ما قالوا إنها أغنية ذكية مناهضة للحرب.
مجلس أوروبا يطالب بإنشاء محكمة للقادة الروس المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا
طالب مجلس أوروبا الخميس بالإجماع بتشكيل محكمة دولية خاصّة لمحاكمة القادة الروس وكذلك البيلاروسيين المسؤولين عن الحرب في أوكرانيا. وتبنّى ممثّلو الدول الأعضاء الـ46، بغالبية 100 عضو مؤيّد وامتناع عضو واحد، قراراً يستهدف القادة المدنيين والعسكريين الذين "خطّطوا أو أعدّوا أو أطلقوا أو نفّذوا" العدوان على أوكرانيا، من دون أن يسمّيهم.
وقالت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا خلال اجتماع في ستراسبورغ "لولا قرارهم شنّ هذه الحرب العدوانية ضدّ أوكرانيا، لما حدثت الانتهاكات والدمار والموت والأضرار التي نجمت عن ذلك".
ودعت الجمعية الدول الأعضاء في المجلس إلى إنشاء هذه المحكمة الخاصة بدعم أكبر عدد ممكن من الدول والمنظمات الدولية، بما في ذلك الجمعية العامة للأمم المتحدة.
تتوقّع الجمعية الحصول على "دعم سياسي" لهذا المشروع خلال قمّة رؤساء دول وحكومات مجلس أوروبا، التي ستُعقد في أيار/مايو في ريكيافيك. ويضمّ مجلس أوروبا 47 دولة، بينها بالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27 جمهوريات سابقة في الاتحاد السوفياتي مثل مولدافيا وأرمينيا وأذربيجان.
وكان البرلمان الأوروبي الذي يمثل الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قد تبنّى الأسبوع الماضي نصّاً مشابهاً بأغلبية 472 صوتاً (19 عضواً صوّتوا ضدّه، وامتنع 33 عضواً عن التصويت).
أوكرانيا تهدّد بمقاطعة الألعاب الأولمبية في باريس إذا شاركت روسيا
هدّدت أوكرانيا الخميس بمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس في حال سُمح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمشاركة فيها. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قالت إنّ سبل السماح لرياضيين من روسيا وبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية ينبغي "استكشافها بشكل أكبر" رغم استبعادهم عن معظم الرياضات الأولمبية منذ غزو أوكرانيا في شباط/فبراير العام الماضي.
وقال وزير الرياضة الأوكراني فاديم غوتزيت الخميس إنّ "وضعاً كهذا غير مقبول بالنسبة لبلدنا". وأضاف أنّ كييف تضغط حالياً على اللجنة الاولمبية الدولية وهيئات دولية أخرى لحشد الدعم لصالح استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروسيين من الألعاب الأولمبية.
وكتب على فيسبوك أنّ "موقفنا لم يتغيّر، طالما استمرت الحرب في أوكرانيا، لا ينبغي أن يشارك الرياضيون الروس والبيلاروسيون في منافسات دولية". وأضاف "في حال عدم تلبية مطلبنا، لا يمكنني استبعاد احتمال مقاطعتنا الألعاب الأولمبية ورفضنا المشاركة فيها".
أمريكا تشدد العقوبات على مجموعة فاغنر الروسية
شددت الولايات المتحدة يوم الخميس العقوبات على مجموعة فاغنر الروسية، ووصفت شركة المرتزقة الروسية التي تقاتل في أوكرانيا بأنها منظمة إجرامية عابرة للحدود مسؤولة عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.
ويخوض مقاتلو فاغنر معركة للسيطرة على بلدتي باخموت وسوليدار في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، حيث قال مسؤولون غربيون وأوكرانيون إنها تستخدم مدانين للتضحية بهم في المعارك.
وفي إطار عقوبات تستهدف عشرات الأفراد والكيانات بهدف تقويض قدرة روسيا على شن الحرب، قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها صنفت مجموعة فاغنر "منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود".
وأضافت الوزارة في بيان "انخرط أفراد فاغنر في نمط مستمر من النشاط الإجرامي الخطير في جمهورية إفريقيا الوسطى ومالي، شمل الإعدام الجماعي والاغتصاب وخطف الأطفال والاعتداء الجسدي".
وسبق أن أدرجت الوزارة فاغنر ضمن برامج العقوبات الأمريكية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية.
السلطات الأوكرانية تعتقل مسؤولا أمنيا بزعم تجسسه لصالح روسيا
قالت السلطات الأوكرانية يوم الخميس إن محققين اعتقلوا مسؤولا أمنيا أوكرانيا للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، وهو ما يأتي في إطار جهود كييف للتخلص من الجواسيس بعد نحو عام من الحرب مع روسيا.
وقال مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا إن المسؤول، وهو ضابط برتبة لفتنانت كولونيل في جهاز الأمن الأوكراني الذي انضم إلى العملية، كشف عن مواقع نقاط تفتيش عسكرية وغيرها من "المعلومات السرية".
ويُزعم أنه أرسل البيانات إلى المسؤولين الروس عبر البريد الإلكتروني وتطبيق للمراسلة. وأضاف مكتب التحقيقات أن التفتيش كشف عن هواتف محمولة وشرائح هواتف محمولة روسية ونقود وأدلة أخرى تثبت "علاقات طويلة الأمد" مع الدولة الروسية وهياكل إنفاذ القانون بها.
وقال فاسيل ماليوك رئيس جهاز الأمن الأوكراني في بيان منفصل "الجهاز يعمل اليوم كفريق واحد ويبذل أقصى ما بوسعه من أجل انتصار أوكرانيا.