الكونغرس يتهم شركات صينية بمساعدة روسيا عسكرياً وموسكو تنتقد العقوبات الأمريكية الجديدة

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روسيا: عقوبات أمريكا الجديدة ستؤثر على الصفقات التجارية الأجنبية

قالت روسيا يوم الجمعة إن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة بسبب حربها في أوكرانيا "عبثية" وإنها ستجعل من الصعب على الشركات الأجنبية ممارسة الأعمال التجارية.

وقالت سفارة روسيا في الولايات المتحدة "مع كل مجموعة جديدة من العوائق الاقتصادية، يتضح أكثر عوار وعبثية هذا النهج".

وأضافت أن رواد الأعمال والشركات الأجنبية هم أول من سيعانى من العقوبات الجديدة وأن قدرتهم على مواصلة العمل مع الشركاء الروس "تتقلص باستمرار".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الخميس أنها فرضت عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات لارتباطهم بغزو روسيا أوكرانيا.

كما وصفت مجموعة فاغنر، وهي مجموعة شبه عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا، بأنها "منظمة إجرامية متعددة الجنسيات" مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.