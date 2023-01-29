الطبيعة تسدل رداءها الأبيض على جبال الأطلس في الجزائر.. شاهد

كان سقوط الثلوج في منطقة الشريعة التي لا تبعد عن العاصمة الجزائر إلا بنحو 40 كلمترا فرصة للجزائريين الراغبين في الاستجمام والاستمتاع بجمال الطبيعة وهي تسدل رداءها الأبيض على جبال الأطلس بعيدا عن ضجيج المدينة ومنغّصاتها.

وقد استقبل المكان عشرات الزائرين من هواة رياضة التزلج وكان للأطفال أيضا نصيب وافر من هذا المنظر الخلاب فمارسوا هم أيضا هواية التزحلق على الزلاجات.

وتعتبر محطة الشريعة للتزلج من الأماكن القليلة في إفريقيا التي يمكن فيها للزائر التزلج على ثلج من إهداء الطبيعة.

وهي أيضا من أهم المنتزهات الوطنية في بلد يتميز بتنوع جغرافي كبير حيث يمكن للسائح التمتع بمناظرَ يجدها في دول أوروبا الشمالية من جبال وسهول خضراء وأخرى صحراوية تجعل الجزائر وهي عاشر مساحة في العالم وأكبر بلد عربي وإفريقي مرشحة لتكون من أجمل الوجهات السياحية لو توفرت فيها الإمكانات وما يكفي من أماكن الاستقبال لمن يريد اكتشاف البلاد وزيارة مدنها ومعالمها الطبيعية.