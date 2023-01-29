ميلان يواصل نتائجه الكارثية بسقوط مذل على أرضه أمام ساسوولو

واصل ميلان حامل اللقب نتائجه الكارثية في الآونة الأخيرة ومني بخسارة مذلة جديدة عندما سقط أمام ضيفه ساسوولو 2-5 الأحد في المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وهي الخسارة المذلة الثالثة تواليا لميلان بعد الأولى أمام غريمه وجاره إنتر صفر-3 في الكأس السوبر المحلية في العاصمة السعودية الرياض، ثم أمام مضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة.

كما هي المباراة السادسة تواليا التي يفشل فيها النادي اللومباردي في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات، بينها خسارة أمام تورينو صفر-1 بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، فتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع، وهو الذي كان يمني النفس بالعودة إلى سكة الانتصارات لإنعاش آماله الضئيلة في الدفاع عن اللقب.

وبات ميلان مهددا بالتراجع إلى المركز السادس في حال فوز لاتسيو على ضيفه فيورنتينا، وروما على مضيفه نابولي المتصدر لاحقا، علما أن الأخير يملك فرصة توسيع الفارق إلى 15 نقطة عن رجال المدرب ستيفانو بيولي في حال تغلبه على فريق العاصمة والمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقال بيولي لشبكة "سكاي" الإيطالية "علينا الرد، ربما لن نفوز باللقب مرة أخرى لكن علينا أن نكافح من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا".

وأضاف "منذ أن تعادلنا مع روما، لم نتمكن من القيام بالأمور بشكل صحيح من الناحية التكتيكية أو الذهنية".

وجاءت الخسارة قبل قمتين ساخنتين لميلان، الأولى أمام جاره إنتر الأحد المقبل في الدوري، والثانية أمام توتنهام الإنجليزي في 14 شباط/فبراير المقبل في ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، وقبلها سيستضيف تورينو في الدوري في العاشر من الشهر المقبل.

وتقدم ساسوولو بهدفين مبكرين سجلهما الفرنسي غريغوار ديفريل (19) ودافيدي فراسيتي (21)، قبل أن يقلص الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو النتيجة في الدقيقة 24.

وأعاد دومينيكو بيرادري الفارق إلى سابق عهده في الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث للضيوف (30)، ثم عزز الفرنسي الآخر أرمان لوريينتي بالرابع (48 من ركلة جزاء) والبرازيلي ماتيوس هنريكي بالخامس (76)، قبل أن يسجل الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي الثاني لأصحاب الأرض (81).

وصعد ساسوولو إلى المركز السادس عشر مؤقتا برصيد 20 نقطة.

ويلعب لاحقا أيضا يوفنتوس مع مونتسا، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء أودينيزي مع فيرونا.