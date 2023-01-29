سوناك يقيل رئيس حزب المحافظين البريطاني ناظم الزهاوي بسبب فساد ضريبي

أقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، رئيس حزب المحافظين ناظم الزهاوي من منصبه في الحكومة يوم الأحد بعدما خلص تحقيق مستقل بخصوص شؤونه الضريبية إلى ارتكاب خرق جسيم لمدونة السلوك الوزاري.

وقال سوناك في رسالة إلى الزهاوي يوم الأحد "بعد الانتهاء من تحقيق المستشار المستقل - ووفقا للنتائج التي أطلعنا عليها على حد سواء - من الواضح أنه كان هناك انتهاك خطير للقانون الوزاري".

وقال الزهاوي إن سلطات الضرائب البريطانية خلصت إلى أنه كان "غير مكترث" في إعلاناته لكنه لم يقصد ارتكاب خطأ أو دفع ضرائب أقل.

وتوصل المستشار الخاص لوري ماجنوس إلى أن الزهاوي قدم معلومات مضللة عندما قال إن تقارير بخصوص شؤونه الضريبية تعود إلى يوليو تموز كانت "تلطيخا للسمعة".

ولم يصحح الزهاوي السجلات إلا الأسبوع الماضي عندما قال إنه توصل إلى تسوية مع السلطات.

تتعلق القضية الضريبية بمشاركة الزهاوي في تأسيس شركة YouGov لاستطلاعات الرأي في عام 2000، والتي قال إن والده اقتنص حصة لدعم إطلاقها.

لكن مكتب الضرائب البريطاني اختلف مع عدد الأسهم الممنوحة لوالد الزهاوي عندما أثيرت القضية خلال تعيينه وزيرا للمالية العام الماضي.

وقال ماجنوس في خطاب لسوناك "أعتبر أن هذا التأخير في تصحيح بيان عام غير صحيح لا يتماشى مع متطلبات الشفافية".

وأضاف أن الزهاوي أولى "اهتماما غير كاف" بضرورة أن يكون "قائدا صادقا وصريحا وقدوة بسلوكه".

وتابع "لم يرق سلوك السيد الزهاوي كوزير إلى المعايير العليا التي يحق لك بصفتك رئيسا للوزراء توقعها ممن يخدمون في حكومتك".