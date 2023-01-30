مركز شيبا: أول مستشفى إسرائيلي يقدم خدمات طبية في البحرين

تم افتتاح مستشفى الملك حمد - الارسالية الأمريكية (KHAMH) الأسبوع الماضي في البحرين، وسيلعب مركز شيبا الطبي الإسرائيلي دوراً مهماً في هذا المستشفى، حيث سيكون أول شريك يضخ فيه الابتكارات الطبية ARC (تسريع ، إعادة تصميم ، تعاون)، ما سيجعل مركز شيبا اول مستشفى اسرائيلي يقدم الخدمات الطبية في البحرين.

وأشاد سلمان بن حمد آل خليفة، بجهود مستشفى الإرسالية الأمريكية في توسيع نطاق الخدمات الطبية المتقدمة المتاحة للمواطنين والمقيمين خلال مشاركته في افتتاح المستشفى.

في آذار/ مارس، سيصبح المستشفى جاهزاً للعمل بكامل طاقته.

ويصادف الكشف عن المنشأة الجديدة الذكرى السنوية الـ 120 لأول مستشفى حديث - مستشفى الإرسالية الأمريكية (AMH) - ليس في البحرين فقط، بل وفي جميع دول مجلس التعاون الخليجي، التي افتتحت في عام 1903.

وأثارت الخطوة غضبا شعبيا بين البحرييين الذين اعتبروا هذه الخطوة.. وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطعة المستشفى.

وأعرب الدكتور جورج شريان الرئيس التنفيذي لمستشفى الإرسالية الأمريكية عن اعتزازه بهذا الدعم الذي يحظى به المشروع وقال: "سيؤدي هذا المركز الفريد من نوعه إلى الارتقاء بجودة الخدمات الصحية التي يتم تقديمها في المملكة، مما يعزز من مكانة البحرين كوجهة إقليمية للسياحة العلاجية في المنطقة. لقد شهدنا تطور المستشفى وتحوله من عيادة صغيرة في سوق المنامة عام 1895 إلى أول مستشفى في المنطقة وذلك في عام 1902. ونحن مستمرون في العمل بروح ريادية لمواصلة التحديث والتطوير الشامل للخدمات التي نقدمها. ”

وقال مدير القسم الدولي في مركز “شيبا” الطبي، يوئيل هار-إيفن، “يشرفنا أن يتم اختيارنا من قبل KHAMH والدكتور “شيريان” لجلب التقنيات الطبية الرائدة إلى هذا المرفق المذهل”.