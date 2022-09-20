إسرائيل والبحرين تبدآن محادثات اتفاق تجارة حرة

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية يوم الثلاثاء إن إسرائيل والبحرين بدأتا محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة.

وطبعت إسرائيل والبحرين العلاقات الدبلوماسية قبل عامين. وأبرمت إسرائيل والإمارات في أيار/مايو اتفاق تجارة حرة، هو الأول لإسرائيل مع دولة عربية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي "سيساعد الاتفاق على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير، وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين البلدين".