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إسرائيل

إسرائيل والبحرين تبدآن محادثات اتفاق تجارة حرة

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
صورة من الارشيف-وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يرحب بوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني عند وصوله لحضور قمة النقب
صورة من الارشيف-وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد يرحب بوزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني عند وصوله لحضور قمة النقب   -   حقوق النشر  Shlomi Amshalem/GPO via AP

قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية يوم الثلاثاء إن إسرائيل والبحرين بدأتا محادثات بشأن اتفاق تجارة حرة.

وطبعت إسرائيل والبحرين العلاقات الدبلوماسية قبل عامين. وأبرمت إسرائيل والإمارات في أيار/مايو اتفاق تجارة حرة، هو الأول لإسرائيل مع دولة عربية.

وقالت وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية أورنا باربيفاي "سيساعد الاتفاق على تعزيز العلاقة بين البحرين وإسرائيل بشكل كبير، وإزالة الحواجز وتوسيع التعاون الاقتصادي والمساعدة في بناء المزيد من الجسور بين البلدين".

المصادر الإضافية • رويترز