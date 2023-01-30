روسيا تصف الهجوم على مصنع عسكري في إيران "بالاستفزازي"

أدانت روسيا الاثنين هجوما بالطائرات المسيرة على مصنع عسكري في إيران وحذرت مما وصفتها بالتصرفات "الاستفزازية" التي قد تثير تصعيدا في وضع ملتهب بالفعل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية "مثل هذه التصرفات المدمرة قد تكون لها تبعات غير متوقعة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "ليس بوسع المرء سوى إدانة مثل هذه التصرفات الموجهة ضد دولة ذات سيادة".

ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية أن إيران استدعت القائم بالأعمال الأوكراني في طهران اليوم الاثنين بسبب تصريحات صادرة عن بلاده بشأن هجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية بإقليم إصفهان بوسط إيران.

وكان أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أشار إلى وجود علاقة مباشرة بين الحادثة وبين الحرب في أوكرانيا. وتتهم كييف إيران بتزويد روسيا بمئات الطائرات المسيرة التي تستخدمها في مهاجمة أهداف مدنية في مدن أوكرانية بعيدة عن جبهات القتال.

وكان مسؤول أمريكي الأحد إن إسرائيل هي المسؤولة على ما يبدو عن الهجوم الذي وقع أثناء الليل. وذكرت إيران أنها اعترضت الهجوم ولم يسفر عن قتلى أو أضرار جسيمة.