عملية تعقيم فهد أسير تثير ضجة في كينيا

الأسد البالغ من العمر 3 سنوات هو جزء من برنامج إعادة تأهيل في نيروبي يهدف إلى إنقاذ الحيوانات اليتيمة أو المصابة. وقالت هيئة الحياة البرية الكينية إنه تم تعقيمه "لغرض السيطرة على التكاثر في مكان الأسر".

لكن هذه الخطوة أثارت غضباً، إذ دعا بعض الكينيين الهيئة إلى إطلاق الأسد في البرية لزيادة أعداد الأسود المهددة بالانقراض. وأوضحت الهيئة في بيان السبت أن "الحيوانات البرية التي يتم إرضاعها بالزجاجة تفقد غرائزها الطبيعية وإذا أُطلقت في البرية تكون معرضة للخطر". وأضافت أن "المسؤولين أمروا بقطع القناة الدافقة نظراً إلى أن التكاثر "غير مسموح به في مراكز أسر" الحيوانات.

وتضم حديقة نيروبي الوطنية عدداً كبيراً من أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض والتي يستطيع الجمهور مشاهدتها وهي ترعى. لكن السنوريات الكبيرة تتعرض لمخاطر متزايدة في واحدة من أسرع مدن إفريقيا نمواً، وخصوصاً في مناطق الصيد السابقة.