سقوط صاروخ في مدينة خاركيف ومسؤول روسي يستبعد إجراء محادثات مع أوكرانيا أو الغرب

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قصف خيرسون وخاركيف



أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن قصفًا روسيًا الأحد على خيرسون في جنوب أوكرانيا أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة ستة، فيما أدت ضربة روسية في اليوم نفسه على خاركيف (شرق) إلى مقتل شخص بحسب حاكم المنطقة.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية عبر الفيديو مساء إن "الجيش الروسي قصف خيرسون بوحشية طوال اليوم. أصيب مستشفى ومكتب بريد ومحطة حافلات بأضرار. أصيبت ممرضتان في المستشفى. في المجموع، هناك ستة جرحى وثلاثة قتلى".

مدنية أصيبت بعد هجوم روسي داخل سيارة إسعاف قبل نقلها إلى مستشفى في خيرسون ، جنوب أوكرانيا في 24 نوفمبر 2022.

وفي خاركيف شرقي البلاد، أفاد حاكم الإدارة العسكرية للمنطقة بأن غارة روسية أصابت الأحد "مبنى سكنيا من أربع طبقات". وقال أوليغ سينيغوبوف على تلغرام "أصيب ثلاثة ضحايا بجروح طفيفة. لسوء الحظ، توفيت امرأة مسنّة (...) المبنى دُمّر جزئيًّا. تمّ إجلاء السكّان. كلّ خدمات الطوارئ تُواصل عملها في المكان".

عمال الإنقاذ الأوكرانيون يعملون في الموقع بعد هجوم صاروخي روسي على سوق محلي في قرية شيفتشينكوف ، منطقة خاركيف في 9 يناير 2023

في المقابل، أشارت السلطات التي نصبتها موسكو في منطقة خاضعة للسيطرة الروسية في منطقة زابوريجيا المجاورة في جنوب البلاد، إلى مقتل أربعة أشخاص في ضربة أوكرانية على جسر للسكك الحديد.

اتسمت مؤخرا الجبهة في جنوب أوكرانيا حيث اضطر الجيش الروسي إلى التخلي عن خيرسون في تشرين الثاني/نوفمبر، بالهدوء مقارنة بخطوط المواجهة في شرق البلاد حيث يدور قتال عنيف، لكن القصف من الجانبين لم يتوقف كما استُؤنف القتال هذا الأسبوع في منطقة زابوريجيا.

من جهته، اتهم رئيس الإدارة الموالية لروسيا في زابوريجيا يفغيني باليتسكي، القوات الأوكرانية بشنّ "ضربة بواسطة قاذفات صواريخ هيمارس استهدفت جسرا للسكك الحديد يعبر نهر مولوتشنايا". وأضاف باليتسكي "قُتل أربعة من عمال السكة الحديد فيما جرح خمسة وهم بصدد تلقي العلاج". ويقع الجسر في قرية شمال مدينة ميليتوبول الخاضعة للسيطرة الروسية ويتم العمل على إصلاحه، بحسب المسؤول.