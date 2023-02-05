شاهد: بينما ترتعد فرائص أمريكا من البرد.. حرائق غابات بعز الشتاء في فرنسا

نجحت فرق الإطفاء في إخماد حرائق أتت على أكثر من 130 هكتارا بمرتفعات ألبيل ببلدية موريس القريبة من مرسيليا بجنوب فرنسا حيث أتلفت ألسنة اللهب التي ساهمت في تأجيجها رياح الميسترال المتوسطية مساحات واسعة.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى تمكن أكثر من 230 عنصر إطفاء تابعين لوحدات الحماية المدنية لمنطقة "بوش دي رون"، مصحوبين بـ 105 شاحنات وآليات من القضاء على بؤر الحرائق وحماية البيوت والسكان في منطقة إندلاع الحرائق حيث لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا. وقد أكد الإطفائي بيار دوبواكس أن الحريق كان معقدًا بشكل كبير بسبب الظروف الجوية، ولا سيما رياح المسترال القوية، فقد هبت الرياح بسرعة تراوحت بين 60 و70 كيلومتر، ووصلت في بعض الأحيان إلى 110 كيلومترات ومن المقرر أن تتواصل سرعة الرياح بنفس الوتيرة لعدة أيام أخرى".

وكإجراء احترازي قام رجال الحماية المدنية بإجلاء بعض السكان وحيواناتهم إلى مناطق أخرى خوفا من إندلاع بؤر حرائق جديدة، خاصة وأن حركة الرياح لا تزال نشطة.

وحسب رجال الإطفاء فقد اندلع الحريق الذي استهدف الغطاء النباتي في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحًا ليوم السبت، الموافق لـ 4 فبراير-شباط شمال بلدة موريس. وانتشر العشرات من رجال الدرك في موقع الحريق حيث أغلقوا الطريق البلدية رقم "دي 24" وتمّ تنبيه البلديات المجاورة نظرا لإمكانية انتقال الحرائق.

وفي الوقت التي شهدت فيه منطقة بوش دي رون جنوب فرنسا حريقا رغم درجات الحرارة المنخفضة، شهدت درجات الحرارة تراجعا قياسيا في الولايات المتحدة حيث اجتاحت رياح قوية شمال شرق البلاد المتحدة مما تسبب في أوضاع تشكل تهديدا للحياة.

وسجلت منطقة ماونت واشنطن بولاية نيو هامبشير خلال الليل رياحا باردة انخفضت فيها درجة الحرارة لأقل من 80 درجة مئوية تحت الصفر والتي يبدو أنها الأدنى على الإطلاق في الولايات المتحدة. ووصلت درجة حرارة الهواء في الذروة إلى ما دون 44 درجة مئوية تحت الصفر مع رياح تقترب سرعتها من 160 كيلومترا في الساعة حسبما ذكر مرصد ماونت واشنطن.

وأمرت حاكمة ولاية ماساتشوستس ماورا هيلي ببقاء محطة السكك الحديدية الرئيسية في مدينة بوسطن مفتوحة طوال الليل لتكون بمثابة مأوى للطوارئ ولا سيما للمشردين للتدفئة.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية إن من المتوقع ألا يستمر الطقس شديد البرودة لفترة طويلة، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ يوم الأحد. وأضافت أن درجة الحرارة ستقترب في بوسطن يوم الأحد من 8.3 درجة مئوية.