صحفي إسرائيلي يثير الجدل بشأن قناة السويس.. والهيئة المصرية تعلق

أثار صحفي إسرائيلي عاصفة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي إثر نشره لما زعم أنه عقد امتياز حصلت عليه شركة إسرائيلية لإدارة قناة السويس المصرية لمدة 99 عاماً.

وانتشرت مؤخراً العديد من التكهنات بشأن بيع أصول بقناة السويس لمستثمرين أجانب في ظل معاناة الاقتصاد المصري وعدم قدرة البلاد على سداد القروض التي تحصل عليها من صندوق النقد الدولي.

ونشر الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين على موقع تويتر ما ذكر أنه عقد لامتياز وإدارة شركة إسرائيلية لقناة السويس وهو ما قوبل بغضب كبير في الأوساط المصرية.

كما قلت لكم سابقا.

عقد امتياز قناة السويس ٩٩ سنة لشركة إسرائيلية.

فيما يلي تفاصيل pic.twitter.com/gXI53Y3AOU — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 2, 2023

ونفت هيئة قناة السويس الأنباء المتداولة ونقلت في بيان عن رئيسها الفريق أسامة ربيع أنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلاً"، مؤكداً "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".

#قناة_السويس تنفي صحة المنشورات المتداولة عن التعاقد مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها#suezcanal#قناة_السويس_شريان_الحياةpic.twitter.com/VWPPUrUQnN — هيئة قناة السويس Suez Canal Authority (@SuezAuthorityEG) February 3, 2023

واتجهت مصر مؤخرا إلى بيع أصول بشركات قائمة لمستثمرين أجانب من أجل حل أزمة السيولة ونقص الاحتياطي من العملة الأجنبية.

كذلك تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الممكلة العربية السعودية بموجب اتفاق تم عام 2016 وهو ما عرّض نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتقادات حادة وصفت الاتفاقية بالتفريط في الأراضي المصرية.

واختلفت ردود الأفعال ما بين مؤيد لتصديق صحة العقد المنشور ومن يؤكد نفي الهيئة.

وقال البعض إن نشر مثل تلك العقود "المفبركة" ما هو إلا محاولة للإضرار بسيادة مصر ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لما تشتغل على عقد مفبرك ومزور عن بيع قناة السويس كده هتوقع السيسي مثلًا!

لما تشتغل على شيك مزور في بنك الكويت المركزي كده الشعب هيعمل ثورة وينزل يشيل السيسي يعني!

بالعكس أنت تقدم أعظم الأدوار لبقاء السيسي ونظامه و إعلامه " علم"عليك بأنك مضلل وملكش في المهنية زيهم!#قناة_السويسpic.twitter.com/MtQShh9i98 — سامي كمال الدين (@samykamaleldeen) February 4, 2023

بينما جنح آخرون إلى تصديق العقد الذي نشره كوهين، بحجة أن النظام يعكف بالفعل على بيع أصول في شركات مصرية لمستثمرين أجانب.

مبروك يا مصريين #قناة_السويس اتباعت لشركة اسرائيلية بحق انتفاع ٩٩ سنه كلموني عن ديلسبس و الخديوي اسماعيل و عبد الناصر و التاميم و ١٢٠ الف مصري ماتو وهم بيحفروا القناة وكلموني عن جيش مصري اشترى أسلحة بمليارات مضربش منهم غير رصاص على المصريين

اقفلو ضرف مصر وانتو خارجين pic.twitter.com/hvQlIY6HY0 — 🅰🅼🆁 عمرو عبد الهادي (@amrelhady4000) February 3, 2023

واتهم الإعلامي المصري عمرو أديب "شخصيات" بالوقوف وراء ترويج "شائعة" العقد الإسرائيلي من أجل زعزعة الاستقرار في مصر.

وطالب أديب خلال برنامجه الذي يذاع على قناة "إم بي سي مصر" بعد الالتفات لمثل تلك التقارير غير المؤكدة.