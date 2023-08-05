غرق قاطرة تابعة لهيئة قناة السويس بعد اصطدامها بناقلة عابرة للقناة

يبلغ طول الناقلة 230 متراً وعرضها 36 متراً، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن. وتنتظر السفينة حالياً في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث وفق بيان الهيئة.

أعلنت هيئة قناة السويس السبت غرق إحدى القاطرات التابعة لها بعد الاصطدام بناقلة في القناة، وأن أعمال الإنقاذ البحري جارية للتعامل مع الحادث.

وصرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن تصادم القاطرة "فهد" مع الناقلة CHINAGAS LEGEND، التي ترفع علم هونغ كونغ، حدث أثناء عبور الأخيرة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديداً في الكم 51 في نطاق منطقة البلاح، مما أدى إلى حدوث فتحات في بدن القاطرة ودخول المياه إليها ومن ثم غرقها.

يبلغ طول الناقلة 230 متراً وعرضها 36 متراً، بغاطس 27 قدم، وحمولة كلية 52 ألف طن. وتنتظر السفينة حالياً في بورسعيد لحين انتهاء الإجراءات المرتبطة بالحادث وفق بيان الهيئة.

وأضاف الفريق ربيع بأنه دُفع بفريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة على الفور لإنقاذ طاقم القاطرة المكون من ٧ أفراد حيث لاتزال أعمال الإنقاذ جارية ، كما تم الدفع بالرافعة" إنقاذ " لانتشال القاطرة، مشيراً إلى أنه يجري إعداد تقرير مفصل عن أسباب الحادث والاطمئنان على حالة الطاقم.