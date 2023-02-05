أوكرانيا لن تستهدف أراض روسية بالأسلحة الغربية بعيدة المدى.. وشولتس يؤكد أن بوتين لم يهدد ألمانيا

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أوكرانيا لن تستهدف الأراضي الروسية بالأسلحة الغربية البعيدة المدى

أكد وزير الدفاع الأوكراني الأحد أنّ الأسلحة البعيدة المدى التي وعدت الدول الغربية بتسليمها إلى أوكرانيا لن تُستخدم لاستهداف الأراضي الروسية، بل المناطق المحتلة فقط.

وقال أوليكسي ريزنيكوف خلال مؤتمر صحافي في كييف "نقول دائمًا لشركائنا إننا نلتزم بعدم استخدام الأسلحة (المقدمة من) الشركاء الأجانب ضد أراضي روسيا، ولكن فقط ضد وحداتها في الأراضي المحتلة مؤقتًا في أوكرانيا".

وشدد وزير الدفاع الأوكراني على أن ما وصفه "تردّد" الدول الغربية في تسليم أوكرانيا مقاتلات "سيكلف المزيد من الأرواح" بحسب الوزير.

وقال ريزنيكوف إن بلاده تتوقع هجوما روسيا كبيرا هذا الشهر، لكن كييف لديها الاحتياطيات الكافية من العدة والعتاد لصد قوات موسكو حتى لو لم تصل أحدث الإمدادات العسكرية الغربية كلها في الوقت المناسب.

وأضاف أن روسيا قد تشن الهجوم الجديد لأسباب "رمزية" مع اقتراب الذكرى الأولى لغزوها لكن مواردها غير جاهزة من الناحية العسكرية.

وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف في مؤتمر صحفي بمناسبة توقيع عقد رادار متوسط المدى صنع لقوات الدفاع الجوية الأوكرانية في فرنسا

وأردف ريزنيكوف "رغم كل شيء، نتوقع هجوما روسيا محتملا في فبراير. هذا فقط من منظور رمزي، (لكنه) ليس منطقيا من منظور عسكري. لأن مواردهم ليست جاهزة كليا. لكنهم سيفعلون ذلك على أي حال".

وتحرز القوات الروسية تقدما تدريجيا في الشرق، حيث تحاول موسكو الاستيلاء على مدينة باخموت المحاصرة وإحياء غزوها المتعثر بعد سلسلة من الانتكاسات في ساحة المعركة في النصف الثاني من العام الماضي.

وأوضح ريزنيكوف أن الهجوم سيُشن على الأرجح في الشرق، حيث تحاول روسيا الاستيلاء على كل منطقة دونباس التي تتركز فيها الصناعات الثقيلة، أو في الجنوب حيث ترغب موسكو في توسعة ممرها البري المؤدي إلى شبه جزيرة القرم المحتلة.

وقدر أن روسيا لديها 12 ألف جندي في قواعد عسكرية في روسيا البيضاء، وهو عدد لن يكون كافيا لشن هجوم كبير من تلك الدولة على شمال أوكرانيا وإعادة فتح جبهة جديد