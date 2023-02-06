في خضم الحرب ووسط فضيحة فساد.. أوكرانيا تعتزم استبدال وزير الدفاع ريزنيكوف

يحل رئيس الاستخبارات العسكرية كيريلو بودانوف محل أوليكسي ريزنيكوف في منصب وزير الدفاع في أوكرانيا وسط استعداد كييف لهجوم واسع للقوات الروسية التي يزداد ضغطها حاليا في شرق هذه البلاد.

وقال النائب ديفيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بودانوف (37 عاماً) "سيقود وزارة الدفاع وهذا أمر منطقي تماماً في أوقات الحرب".

وأضاف أراخاميا أن ريزنيكوف (56 عاماً) سيُعَيّن وزيراً للصناعات الاستراتيجية، دون أن يحدد التاريخ المقرر لهذا التعديل الوزاري. كما لم يصدر تعليق حتى الآن من ريزنيكوف.

وأوضح النائب عبر تطبيق تلغرام أن "الحرب تملي حركة الأفراد. الأوقات والظروف تستدعي تعزيزا وتركيزا. هذا ما يحدث حاليا وسيستمر مستقبلا". وتابع: "العدو يستعد للتقدم. نحن نستعد للدفاع عن أنفسنا".

من هو ريزنيكوف؟

يُعد ريزنيكوف أحد الشخصيات المعروفة في الحرب في أوكرانيا وكان قد عُين وزيرا للدفاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وساعد في توفير أسلحة غربية للقوات الأوكرانية.

وخلال الحرب، عزز ريزنيكوف العلاقات مع مسؤولي الدفاع الغربيين وساعد في الإشراف على تلقي مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، منها قاذفات الصواريخ والدبابات، لمساعدة كييف في صد الغزو الروسي.

رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكراني كيريلو بودانوف سيصبح وزير الدفاع الأوكراني الجديد. Official homepage of the Ministry of Defence of Ukraine

وبوصفه وزيرا للدفاع في زمن الحرب، أشار ريزنيكوف إلى أهمية اندماج أوكرانيا "فعليا" في حلف شمال الأطلسي باعتباره أولوية قصوى، حتى وإن لم يكن الانضمام إلى الحلف أمرا ممكنا على الفور بحكم القانون.

لكن وزارته شهدت فضائح فساد واضطر نائبه إلى الاستقالة نهاية كانون الثاني/يناير بعد اتهامات بأن الوزارة وقعت عقود إمدادات غذائية بأسعار أعلى مرتين إلى ثلاث مرات من أسعار السوق.