توقيف رئيس المحكمة العليا الأوكرانية في قضية فساد

بقلم: يورونيوز

أثارت قضية فساد سابقة في كانون الثاني/يناير، تتعلق بشراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، سلسلة إقالات طالت مسؤولين حكوميين كبار ومسؤولين قضائيين في البلد الذي يواجه غزواً روسياً منذ شباط/فبراير 2022.

أوقف رئيس المحكمة العليا الأوكرانية فسيفولود كنيازيف في قضية فساد بقيمة 2.7 مليون دولار، على ما ذكرت نيابة مكافحة الفساد الثلاثاء. وقال المسؤول في النيابة العامة لمكافحة الفساد الأوكرانية أولكسندر أوميلتشينكو في مؤتمر صحفي إن "رئيس المحكمة العليا محتجز"، كما أعلن توقيف شخص آخر لم يكشف عن هويته.

وأوضح مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد سيمين كريفونوس "إنها أكبر قضية" تتعلق بالقطاع القضائي، مشيراً إلى "مجموعة إجرامية" تتضمن قضاة من المحكمة العليا.

وحسب مسؤولين في مكتب مكافحة الفساد، اتفق الملياردير الأوكراني كوستيانتين جيفاغو الذي تحاول أوكرانيا إعادته من فرنسا، مع مكتب محاماة على دفع رشوة لقضاة في المحكمة العليا حتى "تصدر قراراً" بشأن هذا النائب السابق.

وعلى ما يبدو فقد حوّل جيفاغو مبلغ 2.7 مليون دولار إلى المحامين، وكان من المقرر دفع 1.8 مليون دولار من هذا المبلغ لقضاة بالمحكمة العليا، و900 ألف دولار للمحامين لقاء "وساطتهم"، وفق النيابة العامة لمكافحة الفساد.

وقد أوضحت النيابة أن رجل الأعمال أراد من المحكمة إصدار قرار يسمح له بالمحافظة على إدارة أسهم شركة تعدين يتنازع عليها مع مساهمين قدماء.

وجيفاغو الذي تقدر النسخة الأوكرانية من مجلة فوربس الأميركية أن ثروته تضعه في المرتبة الخامسة بين أثرياء البلاد بـ1.4 مليار دولار، يملك مجموعة التعدين "فيراكسبو"، وهو مدرج منذ سنوات على قائمة الأشخاص المطلوبين من أوكرانيا بسبب "مخالفات مالية".

هذا النائب السابق متهم باختلاس 113 مليون دولار من بنك التمويل والإئتمان الذي أشهر إفلاسه في العام 2015. وفي 28 كانون الأول/ديسمبر 2022، أوقف في كورشوفيل بفرنسا ووضع رهن الحبس الاحتياطي لبضعة أيام ثم تحت الإشراف القضائي منذ مطلع كانون الثاني/يناير.

ومكافحة الفساد هي مسألة رئيسية لحصول كييف على الموافقة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأثارت قضية فساد سابقة في كانون الثاني/يناير، تتعلق بشراء إمدادات للجيش بأسعار مبالغ بها، سلسلة إقالات طالت مسؤولين حكوميين كبار ومسؤولين قضائيين في البلد الذي يواجه غزواً روسياً منذ شباط/فبراير 2022.