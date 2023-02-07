شاهد | في مشهد إنساني مؤثر.. طفلة تركية تُنقذ من تحت الأنقاض وتسأل: "أين امي؟"

بعد الزلزال المروع الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا صباح الإثنين وراح ضحيته الآلاف، تجري عمليات مكثفة للبحث عن الناجين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض.

ومن بين المشاهد المؤثرة كان عملية إنقاذ طفلة تركيا في مدينة حطاي الواقعة في جنوب تركيا على الحدود مع سوريا. وتظهر الطفلة بعد أن سحبها أحد عناصر فرق الإنقاذ من تحت أنقاض بيت تهدم بالكامل إثر الزلزال. ويُظهر الفيديو الطفلة وهي تبكي وتسأل منقذها "أين أمي؟". وتبدو الطفلة غير مصابة بجروح أو إصابات خطيرة، لكن علامات الفزع والصدمة تبدو واضحة على وجهها.

عامل الإنقاذ أجاب الطفلة بأن أمها في المستشفى. فعادت الطفلة وسألته: "لماذا أخذتم أمي إلى المستشفى؟"

ولم ترد معلومات إضافية حول مصير والدة الطفلة أو باقي عائلتها.