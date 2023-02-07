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تركيا

شاهد: نشوب حريق كبير في ميناء اسكندرون التركي إثر الزلزال

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بقلم:  يورونيوز
الدخان يتصاعد جراء احتراق الحاويات في ميناء بلدة إسكندرونة التي ضربها الزلزال جنوب تركيا. 2023/02/07
الدخان يتصاعد جراء احتراق الحاويات في ميناء بلدة إسكندرونة التي ضربها الزلزال جنوب تركيا. 2023/02/07   -  حقوق النشر  Serdar Ozsoy/Depo Photos

اندلع حريق واسع في ميناء بلدة اسكندرون التركية التي ضربها زلزال عنيف. وأتت النيران على الحاويات في الميناء، عندما سقطت بفعل زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا. من جانبها قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن سفينة تابعة لحرس السواحل التركية تعاضد الجهود الساعية إلى إخماد النيران في الميناء.

في هذه الأثناء تتوالى عروض حكومات ومنظمات دولية في أنحاء العالم لتقديم الدعم في جهود البحث والإنقاذ . وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت مبكر يوم الإثنين إن 45 دولة عرضت مساعداتها.

المصادر الإضافية • أ ب