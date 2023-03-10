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المملكة المتحدة

شاهد: عاصفة ثلجية تضرب تشل حركة النقل والمطارات في بريطانيا

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بقلم:  يورونيوز
العاصفة "لاريسا" تضرب أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة
العاصفة "لاريسا" تضرب أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة   -  حقوق النشر  أ ب

أصابت الثلوج الكثيفة، الجمعة، أجزاء مختلفة في المملكة المتحدة بالشلل وتسببت في إغلاق الطرق الرئيسية وتوقف القطارات وإغلاق المدارس، وعلق السائقون لساعات داخل سياراتهم. 

واحدثت العاصفة "لاريسا" كما أطلق عليها الخبراء، حالة من الفوضى في شمال غرب إنجلترا، وتوقفت حركة المرور على الطريق السريع "إم 26" الذي يمر عبر شمال البلاد، لأكثر من سبع ساعات صباح يوم الجمعة بسبب تساقط الثلوج بكثافة في المنطقة. 

وقال أليكس بوركيل، خبير الأرصاد الجوية إن "المنطقة الأكثر تضررا كانت شمالي إنجلترا وشمالي ويلز، حيث هبت رياح بلغت سرعتها 80 كيلومترا في الساعة، مصحوبة بثلوج تصل إلى 30 سم". 

هذا وأغلقت العديد من الطرقات الرئيسية وتم إغلاق خط القطار الذي يربط بين مدينتي مانشستر وشيفيلد بسبب الأشجار المتساقطة جرّاء العاصفة.

وتسببت العاصفة التي ضربت البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع، بتعطيل حركة السفر، وأدت إلى تأخر عدد من الرحلات الجوية المغادرة من مطار ليفربول جون لينون صباح الجمعة.

وتم إغلاق مطار "إيست ميدلاندز" في وسط إنجلترا لمدة 3 ساعات تقريبا، بينما تم تعليق الرحلات الجوية لفترة وجيزة في مطار برمنغهام.

المصادر الإضافية • وكالات