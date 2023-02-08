مصرف الإمارات المركزي يمنح رخصة مصرفية لبنك (إم.تي.إس) الروسي

منح مصرف الإمارات المركزي رخصة مصرفية لبنك (إم.تي.إس) الروسي، وذلك وفقا للمعلومات المنشورة على موقعه الإلكتروني يوم الأربعاء. وتظهر المعلومات أن بنك (إم.تي.إس) مسجل في أبوظبي وحصل على الرخصة العام الماضي.

والبنك وحدة تكنولوجيا مالية تابعة لموبايل تيلي سيستمز أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا. ونشرت صحيفة فاينانشال تايمز نبأ موافقة مصرف الإمارات المركزي في وقت سابق من يوم الأربعاء.

ولم تستهدف العقوبات الغربية القاسية المفروضة على روسيا بعد البنية التحتية للاتصالات بشكل مباشر، بما يعني أن إم.تي.إس لا يواجه ذات القيود التي تواجهها بنوك وشركات طاقة.

وتمتلك سيستيما حصة تبلغ 42.09% في إم.تي.إس. وفي العام الماضي تخلى الملياردير الروسي فلاديمير يفتوشينكوف عن حصته الحاكمة في الشركة بنقل حصة 10% لابنه بعد أن فرضت بريطانيا عقوبات عليه.

وقد تواجه الكيانات التي يسيطر عليها أفراد خاضعون لعقوبات قيودا أيضا. وخفض يفتوشينكوف حصته في سيستيما إلى 49.2% في أبريل نيسان. وقالت شركة بيترهومز للاستشارات في أكتوبر تشرين الأول، إن الروس تصدروا قائمة المشترين من غير المقيمين في البلاد للعقارات السكنية في دبي في الربع الثالث ، لدى سعيهم لملاذ آمن من تبعات الصراع الأوكراني.

والإمارات عضو في أوبك مثل السعودية وكذلك في تحالف أوبك+، الذي يشمل روسيا وحافظت على علاقات طيبة مع موسكو رغم ضغوط غربية لتساعد على عزل روسيا، بسبب غزوها أوكرانيا فيما وصفته موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة".