شاهد: كشف طرق تهريب مبتكرة من المتجرين بالمخدرات في بلجيكا

ما فتئت عمليات تهريب المخدرات عبر الطرود البريدية ونقل المسافرين، تزيد نسبتها من جديد في مطار العاصمة البلجيكية بروكسل، في وقت ارتفع فيه عدد الرحلات الجوية.

ومن بين ظواهر التهريب التي زادت حدتها، تلك المتعلقة "بابتلاع الشخص للفافات المادة المخدرة"، وهي عملية خطيرة جدا ويصعب على أعوان الجمارك رصدها، ويقول الضابط بول مولينير مستعرضا ما يشاهده على شاشة مراقبة: "يمكنك مشاهد لقطة بالأشعة لكل الجسم (جسم المسافر)، وكيف أن جهاز الأمعاء ملئي باللفافات".

وقد خصصت الحكومة الفيدرالية حوالي 880 ألف يورو للمساعدة في مكافحة هذه العمليات. واللافت للنظر أن الجمارك البلجيكية قلقة بشأن كميات المخدرات التي يتم إرسالها عبر طرود البريد العادي إلى مطار ماشيلين في البلاد.

ويقول المدير العام للجمارك كريستيان فاندفارن: "يتمثل قلقي الرئيسي في أن الفنتانيل سيصبح كوكايين المستقبل، فخلال هذه السنة اكتشفنا 10 غرامات، وقد كانت قطرة ثم بدأت تمطر".

وتعد بلجيكا بلد عبور للمخدرات الاصطناعية من هولندا خاصة، والتي يتم تمريرها عبر الطرود البريدية، وأجه الابتكار في عالم تهريب المخدرات متعددة جدا.

ومن بين أمثلة استغلال الطرود، يلجأ المهربون إلى ملئ خلفية علبة قميص بحبات "الكيتامين"، حيث تبلغ قيمة الكمية المهربة 60 ألف يورو، وفي موضع آخر ومن نظرة أولى وعادية، يتحول سوار إلى حاوية للمخدرات خلف حبات اللؤلؤ، وهناك أمثلة أخرى لا تحصى تتعلق بإخفاء المواد الممنوعة ومحاولة تمريرها .