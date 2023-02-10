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العالم

مقتل إسرائيليين اثنين في القدس خلال عملية دهس ونتنياهو يأمر بتعزيز وجود القوات

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بقلم:  يورونيوز
حادث اصطدام سيارة بمشاة في محطة في القدس. 2023/02/10
حادث اصطدام سيارة بمشاة في محطة في القدس. 2023/02/10   -  حقوق النشر  أ ب

قتل إسرائيليان وجرح 5 أشخاص آخرين، عندما دهستهما سيارة في القدس. وكانت خدمات للإسعاف قالت إن سيارة دهست عددا من المشاة في محطة  الحافلات في القدس. 

وقالت القوات الإسرائيلية في بيان: "صدم سائق سيارة كان مسرعًا عند مخرج حي راموت الاستيطاني في القدس أشخاصًا كانوا ينتظرون في موقف للحافلات...ونتيجة لعملية الدهس، هناك قتيلان وخمسة جرحى".

وتم بحسب مسعفين وعناصر قوات إسرائيلية شل حركة سائق السيارة، ويتعلق الأمر بالشاب حسين قراقع، الذي يعاني بحسب مقربين منه من مشاكل صحية، إذ كان يتلقى العلاج بسبب الإصابة في الظهر في حادث عمل سابق، ويتناول أدوية ثقيلة، ما قد يكون أثر في صحته النفسية غير المستقره، وأشارت المصادر المقربة إلى أن ملفه الطبي موجود لدى صندوق التأمين الطبي (كوبات حوليم). 

وإثر هذا الحادث أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعزيز حضور القوات الإسرائيلية في القدس.

المصادر الإضافية • أ ف ب